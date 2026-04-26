Tiroteo, miedo y confusión en Washington: los videos del ataque y cómo evacuaron a Donald Trump y J.D. Vance

Las imágenes del operativo en el Washington Hilton muestran los momentos en los que se escuchan los disparos y evacúan al presidente de Estados Unidos del salón junto a cientos de invitados. Qué muestran las imágenes y qué se sabe hasta ahora del ataque.

Así sacaban a Trump del lugar donde se desarrollaba la Cena de Corresponsales junto a periodistas en el Hilton.

Las imágenes que comenzaron a circular tras el tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca pusieron en primer plano el nivel de tensión vivido dentro del Washington Hilton. Videos tomados por asistentes, cadenas de televisión y cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que Donald Trump fue retirado por agentes del Servicio Secreto mientras se escuchaban los disparos del atacante y los invitados buscaban refugio debajo de las mesas.

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Uno de los registros más impactantes muestra a agentes armados irrumpiendo en el salón y rodeando a Trump sobre el escenario antes de evacuarlo en segundos. En otras secuencias se ve a centenares de asistentes tirándose al piso, escondiéndose detrás de las mesas y corriendo hacia salidas de emergencia.

Los videos exhiben una evacuación vertiginosa y coordinada, con comandos tácticos desplegados mientras el salón era convertido en zona de seguridad. Algunos registros captaron incluso los segundos posteriores a los disparos, cuando reinó un silencio abrupto antes de la estampida.

Según reconstrucciones difundidas por medios estadounidenses, Trump fue retirado casi de inmediato por el Servicio Secreto hacia una zona segura dentro del hotel antes de abandonar el edificio.

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Las imágenes también muestran a Melania Trump, miembros del gabinete y otros altos funcionarios siendo evacuados por rutas alternativas, en un protocolo que recordó procedimientos reservados para amenazas de magnicidio.

Uno de los videos más reproducidos muestra además al presunto atacante corriendo hacia un control de seguridad antes de ser reducido, una escena que abrió interrogantes sobre cómo logró aproximarse tanto al evento.

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Qué se sabe del atacante

El sospechoso fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, y permanece bajo custodia. Las autoridades sostienen por ahora que habría actuado solo y que se hospedaba en el mismo hotel donde se realizaba la cena.

Estaba armado con una escopeta, una pistola y cuchillos, y se produjo un intercambio de disparos con agentes antes de su detención. Un miembro del Servicio Secreto resultó herido pero su chaleco antibalas evitó consecuencias mayores.

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Los videos del ataque

Más allá del dramatismo, las grabaciones se volvieron pieza clave de la investigación. Expertos en seguridad señalan que las imágenes podrían ayudar a reconstruir cómo se produjo la irrupción armada y si hubo fallas en los controles.

También reabrieron un debate inevitable: cómo un atacante pudo acercarse a uno de los eventos más blindados del calendario político estadounidense. El episodio además reactivó una comparación inevitable: el Washington Hilton fue también escenario del atentado contra Ronald Reagan en 1981. Esa coincidencia reforzó la carga histórica de una noche que ya quedó marcada.

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La investigación del tiroteo sigue abierta

Mientras el FBI y fuerzas federales avanzan sobre el móvil del ataque, los videos siguen multiplicándose en redes y medios como el principal testimonio de una noche caótica.

Y dejan una imagen que resume todo: un salón de gala convertido en escenario de pánico y un presidente siendo evacuado a toda velocidad en medio de disparos.