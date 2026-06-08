¿Repunte en la construcción?: despachos de cemento subieron fuerte en mayo, pero muestran una baja frente al año pasado + Agregar ámbito en









La actividad no parece repuntar a la par de la construcción, ya que el aumento de los despachos de cemento funcionó en solitario con un avance la producción de autos (+0,6%) y la venta de autos mayoristas (+0,1%). Mientras que en el mes, la mayoría de las actividades cayó más de 12%.

Holcim, una de las grandes productoras de cemento en Argentina, compró a la fabricante de promoldeados Tensolite.

Los despachos de cemento subieron 10,4% en mayo frente a abril, mientras que cayeron 1,5% frente al mismo mes de 2025 y en el acumulado de este año está un 3,3% más abajo con respecto al mismo tramo del año anterior, según informó la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland.

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En números absolutos, los despachos fueron algo más de 809.000 toneladas de cemento en el quinto mes del año, mientras que en el primer cuatrimestre se despacharon más de 3,9 millones de toneladas.

Cabe destacar que la paralización de la obra pública dejó al sector en un piso histórico del que recientemente parece estar recuperándose. En ese contexto, el mayo de 2026 se erige como el peor al menos desde 2021, que es el último año que refleja el actual informe, exceptuando el peor comportamiento de la historia reciente, que fue 2024. Es decir, en los meses de mayo de 2021, 2022, 2023 y 2025 se comercializó más cemento que en mayo de 2026.

El INDEC dará a conocer el Índice Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) este martes, aunque el dato es recién de abril.

"Cuando se pone el dato en perspectiva, la foto es bastante menos alentadora. En línea con el resto de los indicadores adelantados de mayo, no aparecen señales de una recuperación sólida de la actividad económica", señaló la diputada Julia Strada, quien además es directora de CEPA. HKTd7NhXsAARhvm El aumento de los despachos de cemento parece funcionar en solitario frente a una posible recuperación de la economía, ya que solo dio un avance la producción de autos (+0,6%) y la venta de autos mayoristas (+0,1%). Mientras que en el mes, la mayoría de las actividades cayó más de 12%.