Respiro: bonos en pesos rebotaron hasta 12%

“Como era de esperarse, los bonos en pesos recuperaron parte de la fuerte caída del martes, ya que al haber más certidumbre en el ambiente y luego de que los inversores asimilen la noticia del ‘reperfilamiento’, se pueden volver a tomar decisiones de inversión con más frialdad”, destacaron desde Rava Bursátil. Agregaron que “muchos inversores salieron del AF20 y entraron en el A2M2 (en la rueda subió un 8,4%) que vence a principios de marzo; esto lo hacen buscando recuperar la fuerte pérdida que experimentaron con el Bono Dual y con la esperanza de que los grandes fondos hayan entendido la dura lección que les dio el Gobierno nacional”.

Para Rava, “es necesario entender que el Estado nacional no cederá en todo; que cuando los fondos internacionales se vuelvan tan ambiciosos que pierdan de vista que se debe negociar, no dudará en ponerse firme y en tomar decisiones drásticas para que los intereses locales no sean vulnerados”. Además, la plaza se mantuvo expectante durante la rueda por la exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán, en el Congreso, la que comenzó después del cierre del mercado (ver pág. 10). Los inversores también siguieron de cerca la licitación de Lebad (ver nota aparte), dado que intentaron anticipar cuál será el tratamiento que tendrán los importantes vencimientos en pesos a corto plazo, crucial para poder seguir aspirando a reconstruir la curva en pesos para el financiamiento.

En tanto, el S&P Merval avanzó un tímido 0,3%, a 39.936 puntos. Las acciones que más subieron fueron las de BYMA (+6,42%), Sociedad Comercial del Plata (+1,32%) y Cablevisión (+1,15%). A la inversa, las caídas más significativas se produjeron en Holcim (-1,09%), Ternium (-1,07%) y la petrolera YPF (-0,73%). “En este momento tan incierto para el país y para los inversores, la renta variable tiene el mismo o menor riesgo que la renta fija ya que opera sobre distintos ‘drivers’”, destacó el analista Joaquín Candia.

Por su parte, el dólar subió 16 centavos ayer, a $63,62 y el “turista” -con el recargo de 30%-, 21 centavos a $82,71, en un mercado que responde a la estrategia oficial de permitir leves pero continuos avances. En esta línea, el mayorista avanzó once centavos, a un nuevo récord nominal de $61,23 y anotó su décimo quinta alza consecutiva, en una rueda en la que el volumen operado subió casi 30% a u$s198 millones. Como ya es habitual, el BCRA continúa con la estrategia, iniciada hace 15 ruedas, de realizar microdevaluaciones diarias, estrategia conocida como el crawling peg.

“El fortalecimiento de la moneda norteamericana contra otras monedas internacionales parece estar justificando el alineamiento de la política oficial con el movimiento que experimenta el dólar en el resto del mundo, como modo de evitar pérdidas de competitividad que compliquen objetivos locales en materia de comercio exterior”, explicaron desde PR Corredores de Cambio.

En el segmento informal, el blue subió 75 centavos para ubicarse en $78,25, mientras que bajaron el Contado con Liquidación y el Bolsa, en el marco del cepo hard. El dólar CCL -que se obtiene a partir de la compra y venta de acciones o bonos en la Bolsa- cayó 27 centavos, a $83,47, con lo que la brecha con el dólar mayorista se redujo al 36,3%. En simultáneo, el dólar MEP descendió 76 centavos, a $81,56, lo que dejó un spread del 33,2% con el mayorista.

El call money subió levemente al 42%. En el mercado de futuros Rofex, se operaron u$s410 millones. Los plazos más cortos concentraron sólo el 35% del volumen operado. Los meses de febrero y marzo terminaron operándose a $62,78 y $65,90 con tasas de 57,79% y 58,01% respectivamente. Las reservas del Banco Central subieron u$s 14 millones, a u$s44.700 millones.