Federico Sturzenegger defenderá en el Congreso la ley de propiedad privada impulsada por el Gobierno + Seguir en









El ministro expondrá este miércoles ante un plenario de comisiones sobre el proyecto que modifica el régimen de expropiaciones, flexibiliza la compra de tierras por extranjeros y acelera los procesos de desalojo.

Federico Sturzeneger expondrá el miércoles en el Senado.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se presentará este miércoles en el Senado para defender uno de los proyectos más sensibles de la agenda legislativa del oficialismo. La exposición está prevista para las 16 en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, donde comenzará a debatirse la iniciativa sobre inviolabilidad de la propiedad privada promovida por el Gobierno.

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La propuesta introduce cambios sobre varios frentes. Entre ellos, establece un mecanismo abreviado para la restitución de inmuebles en casos de ocupación, con el objetivo de acelerar los desalojos, y modifica el régimen de expropiaciones al reforzar el valor del título de propiedad. También incorpora cambios en la ley de tierras rurales al eliminar las restricciones vigentes para la adquisición de campos por parte de extranjeros, una normativa sancionada en 2011 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

Otro de los puntos centrales del proyecto apunta a la reforma de la ley de Manejo del Fuego. La iniciativa oficial busca dejar sin efecto las limitaciones que impedían durante décadas la venta o el cambio de uso de tierras afectadas por incendios. En la Casa Rosada sostienen que esas restricciones resultan excesivas y desalientan la inversión, mientras que la oposición ya anticipa cuestionamientos por el posible impacto ambiental y por la flexibilización en la tenencia de tierras rurales.

FEDERICO STURZENEGGER COLOQUIO IDEA Coloquio IDEA Expropiaciones, desalojos y tierras rurales: los ejes centrales de la ley de propiedad privada El proyecto impulsado por el oficialismo en el Senado propone una modificación de fondo al régimen de expropiaciones. Uno de sus puntos principales es restringir la aplicación del criterio de utilidad pública, de modo que el Estado solo pueda avanzar sobre bienes privados en situaciones consideradas excepcionales. Además, la iniciativa contempla una actualización del esquema de indemnizaciones para los propietarios afectados, con el argumento oficial de reforzar las garantías sobre el derecho de propiedad.

Otro eje central de la ley apunta a acelerar los procesos de desalojo en casos de ocupación de inmuebles. El texto establece un mecanismo abreviado que permitiría la restitución más rápida de la propiedad con la sola acreditación del título correspondiente, reduciendo tiempos judiciales y simplificando el trámite para el titular del bien. En el Gobierno sostienen que la medida busca dar mayor previsibilidad y seguridad jurídica, mientras que desde la oposición ya anticipan cuestionamientos por el posible impacto sobre garantías procesales.

La tercera columna del proyecto está vinculada al régimen de tierras rurales y al manejo del fuego. La iniciativa elimina las restricciones vigentes para la compra de campos por parte de extranjeros, una normativa que regía desde 2011, y también propone cambios en la ley que impide modificar el uso o vender terrenos incendiados durante un plazo determinado.