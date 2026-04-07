Emociones, saludos y más: los cinco momentos clave de la Misión Artemis 2

La tripulación de Orion documentó una serie de imágenes de la Luna durante su expedición. La vuelta de astronautas a las órbitas del planeta, luego de más de 50 años, dejó comentarios y sensaciones de parte de los astronautas.

La Misión Artemis 2 de la NASA lleva su sexto día de viaje, en el marco de su acercamiento a las órbitas de la Luna, y reavivó el interés mundial.

La Misión Artemis 2 de la NASA lleva su sexto día de viaje, en el marco de su acercamiento a las órbitas de la Luna , y reavivó el interés mundial por la exploración espacial. Así, su cronograma recopiló una serie de momentos destacables tras la vuelta de astronautas a las cercanías del planeta luego de más de 50 años.

Artemis 2 completó con éxito el cruce por la cara oculta de la Luna y la cápsula Orión volvió a establecer comunicación con la Tierra y el centro espacial de la NASA en Houston. Superado el momento de mayor tensión del viaje, la tripulación ya comenzó el regreso hacia nuestro planeta en las últimas horas.

“ Es un gusto volver a estar en comunicación con ustedes. Estamos de camino en regreso a la Tierra ”, expresó la astronauta Christina Koch apenas se restableció el enlace con control, en una de las primeras confirmaciones de que la maniobra alrededor del satélite se había completado según lo previsto.

El programa Artemis 2 batió el récord establecido por su antecesora, la misión Apolo 13 de 1970, al alcanzar la mayor distancia prevista desde la Tierra: 406.778 km. Así, se estima que superaron los 6.606 km anteriores.

Si bien su tripulación viajó más lejos de la Tierra que ningún otro ser humano hasta entonces, y a pesar de ser uno de los momentos más destacados de la misión, el astronauta canadiense Jeremy Hansen parecía tener la vista puesta en futuras misiones. Tras batir el récord, desafió a "esta generación y a la siguiente a que se aseguren de que este récord no perdure", sostuvo The Guardian.

fotos de la mision Artemis II La tripulación dispuso de más de seis horas para observar y documentar la superficie, aportando una perspectiva humana a características de la Luna. NASA

Ahora, Artemis II sigue prácticamente la misma trayectoria que la Apolo 13 después de aquel momento de "Houston, tenemos un problema", que acabó con cualquier esperanza de que esa misión aterrizara en la Luna. Se trata de una trayectoria en forma de ocho que pondrá a los astronautas en rumbo de regreso a casa una vez que salgan de detrás de la Luna.

Documentando la Luna

La tripulación dispuso de más de seis horas para observar y documentar la superficie lunar, aportando una perspectiva humana a características de la Luna que hasta ahora solo conocíamos a través de fotografías tomadas por robots. "¡Qué vista tan majestuosa!", sostuvo el astronauta Reid Wiseman mientras tomaba fotografías.

El piloto Víctor Glover expresó que algunos picos eran tan brillantes que parecían cubiertos de nieve mientras la especialista de la misión, Christina Koch, describió los cráteres lunares como una "pantalla de lámpara con diminutos agujeros por donde se filtraba la luz".

Se espera que la tripulación regrese con miles de fotografías, entre ellas, las de los lugares de aterrizaje del Apolo 12 y 14 de 1969 y 1971, así como las de los confines de la región polar sur, el lugar preferido para un futuro aterrizaje.

Artemis II 5 Se espera que la tripulación regrese con miles de fotografías, entre ellas, las de los lugares de aterrizaje del Apolo 12 y 14 de 1969 y 1971.

'Nos vemos al otro lado' y "te amo desde la Luna"

Horas después de establecer su récord de distancia, la cápsula Orión pasó por la cara oculta de la Luna lo que llevó a un apagón de comunicaciones durante unos 40 minutos. “Nos vemos al otro lado”, expresó Glover, minutos antes de perder la conexión. Durante el apagón, la nave realizó su máximo acercamiento a la Luna y alcanzó su distancia máxima desde la Tierra.

El profesor de astronomía Derek Buzasi describió el período de soledad de los astronautas como "emocionante, aunque un poco aterrador", recordando que lo mismo ocurría durante las misiones Apolo de los años 60 y 70 y que "todos contuvimos un poco la respiración". Por otro lado, Glover le mandó un sentido mensaje a su esposa en el centro de control al expresarle: "Te amo desde la Luna".

Un mensaje del pasado

La tripulación comenzó el trascendental día con la voz del comandante del Apolo 13 Jim Lovell, quien grabó un mensaje de bienvenida dos meses antes de su muerte el pasado agosto. "Bienvenidos a mi antiguo barrio", sostuvo, cuya trayectoria se remonta a la misión del Apolo 8, la primera misión lunar de la humanidad. "Es un día histórico y sé lo ocupados que estarán, pero no olviden disfrutar de las vistas", recalcó.

Un momento emotivo

Tras batir el récord del Apolo 13, los astronautas pidieron permiso para nombrar dos cráteres lunares recién observados. Propusieron Integridad, el nombre de su cápsula, y Carroll, en honor a la esposa del comandante Reid Wiseman, fallecida de cáncer en 2020.

Un portavoz de la NASA en Houston expresó que los nombres propuestos por la tripulación de Artemis se transmitirían a la Unión Astronómica Internacional, el organismo responsable de nombrar los cuerpos y accidentes celestes.

Artemis 2 dejó atrás la cara oculta de la Luna, recuperó contacto y ya inicia el regreso a la Tierra

En los segundos previos al apagón radial se observó el interior de la cápsula con las luces apagadas y pequeñas linternas encendidas, una condición elegida para mejorar las tomas fotográficas de la cara oculta lunar.

Durante esos 40 minutos de silencio absoluto, la Luna bloqueó por completo las señales de radio entre Orión y la Tierra, en uno de los puntos de máxima tensión de toda la travesía.



Antes del corte, Glover dejó además una reflexión personal: “Uno de los misterios más importantes que existen en la Tierra es el amor”. Y cerró con una referencia espiritual: “Sentimos su amor desde la Tierra. Y a todos ustedes, allá abajo, los amamos desde la Luna.