Hay que esperar hasta mayo 2026 para el próximo feriado: qué día cae + Seguir en









Luego de un descanso extendido, habrá que esperar hasta el próximo mes para el siguiente asueto oficial.

El día del Trabajador es el próximo feriado y hay otro fin de semana largo. Depositphotos

La dinámica de los feriados en Argentina suele marcar el pulso de la actividad económica y también del ánimo social. Tras un fin de semana largo o una pausa extendida, aparece la pregunta inevitable: cuándo vuelve a haber un corte en la rutina. En 2026, ese interrogante tiene una respuesta clara, aunque para algunos puede resultar un poco lejana.

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Después de los primeros meses del año, que combinan fechas patrias y días de descanso, se abre un tramo sin interrupciones relevantes. En ese contexto, el próximo feriado nacional significativo obliga a mirar el almanaque con más atención de lo habitual. La espera hasta mayo puede sentirse larga para quienes organizan viajes o simplemente buscan un respiro en la agenda laboral.

calendario feriados Freepik 1 de mayo, Día del Trabajador El próximo feriado nacional en Argentina en 2026 será el viernes 1 de mayo, cuando se conmemora el Día del Trabajador. Se trata de una fecha inamovible, lo que garantiza su celebración exacta sin traslados. En términos prácticos, esto configura un fin de semana largo de tres días, ideal para una escapada o simplemente para cortar con la rutina.

El Día del Trabajador se conmemora cada 1° de mayo en Argentina, al igual que en muchas otras partes del mundo, en homenaje a los Mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos luego de participar en las huelgas por la consecución de las jornadas laborales de ocho horas en 1886.

Al fines del Siglo XIX, en Chicago se produjeron movimientos bajo el lema “ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas de descanso”, con el fin de acortar las extenuantes jornadas laborales, que podían ser de hasta 18 horas. La única limitación que había en algunos Estados era la prohibición de que una persona trabajara 18 horas seguidas sin una causa justificada.

La mayoría de los obreros estaban afiliados a la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, aunque tenía más preponderancia la American Federation of Labor. En su cuarto congreso, realizado el 17 de octubre de 1884, ésta había resuelto que desde el 1 de mayo de 1886 la duración legal de la jornada de trabajo debería ser de ocho horas. De lo contrario, habría huelga. El 1 de mayo de 1886, 200 mil trabajadores iniciaron la huelga. En Chicago, donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peores que en otras ciudades, las movilizaciones siguieron los días 2 y 3, cuando tras una batalla campal una compañía de policías procedió a disparar a quemarropa sobre la gente, produciendo seis muertos y decenas de heridos. Calendario Feriados Freepik Freepik Calendario oficial de feriados en Argentina 2026 El cronograma de feriados en Argentina se estructura en distintas categorías, cada una con características específicas. Entenderlas ayuda a anticipar cómo se organizará el año laboral y turístico. Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Días no laborables Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre

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