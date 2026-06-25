Responsabilidad fiscal: se deteriora el cumplimiento de las provincias en materia de información

Todas, menos La Pampa, y CABA tienen que informar datos sobre presupuesto, ejecución, deudas y planta de personal. Solo tres cumplen todo al pie de la letra.

Las provincias siguen con déficit informativo en materia de gastos, recaudación y finanzas públicas.

Uno de los mayores problemas que tienen tanto economistas como funcionarios locales y de organismos internacionales es acceder a la información fiscal de las provincias argentinas . La mayoría presenta incumplimientos en los términos que fija la Ley de Responsabilidad Fiscal , que obliga a publicar los presupuestos, gastos, endeudamiento y niveles de deuda flotante, entre otros datos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según señala la Asociación Argentina del Presupuesto y la Administración Financiera Pública (ASAP) solo tres provincias cumplen al pie de la letra con la normativa: Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. El resto varía entre un alto cumplimiento a escaso.

"La ASAP actualizó su monitoreo sobre el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal en las provincias. El relevamiento, correspondiente al cierre del ejercicio 2025, con fecha de corte al 31 de marzo de 2026, en las que evaluó a 22 jurisdicciones adheridas al régimen federal" , señala la entidad en su ultimo reporte.

El mismo indica que " el índice general de cumplimiento cayó a 70,9 puntos . Son 3,4 puntos menos que en septiembre pasado y 6,8 menos que en marzo de 2025". En ese sentido concluye que "la tendencia es clara: el promedio viene bajando".

Entre otras puntos la Ley de Responsabilidad Fiscal, que es de 2004, indica que los gobiernos provinciales y la Ciudad de Buenos Aires tienen que a mas tardar en un mes difundir información trimestral de la ejecución presupuestaria (base devengado y base caja) , del gasto (base devengado) clasificado según finalidad y función, del stock de la deuda pública, incluida la flotante, como así también los programas multilaterales de financiamiento, y del pago de servicios.

También tienen que detallar listado de acreedores. Además de ello, con rezago de tres meses en junio y diciembre tienen que informar su planta de personal y los empleados que trabajen en planes financiados por organismos.

Hay solo tres jurisdicciones que publican todo, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Luego hay un grupo de alto cumplimiento entre las que figuran la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco, Formosa, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz y Tucumán. "Todas las mencionadas han publicado toda la información requerida en el plazo establecido, a excepción de la correspondiente a la Planta de Personal", dice el reporte.

Entre las de cumplimiento intermedio, que publican solo el Presupuesto Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Misiones. El resto de requisitos no los cumplen.

En un nivel de cumplimiento bajo están Buenos Aires, Chubut, Mendoza, San Juan, Corrientes, Jujuy, Río Negro y Tierra del Fuego. De ese segmento, San Juan y Tierra del Fuego no publicaron el Presupuesto 2026.

Avances y retrocesos

ASAP elaboró una tabla en la que le asigna un puntaje a cada ítem que debe informar las jurisdicciones. A su vez, cada rubro tiene una ponderación diferente.

En función de ello elaboró un índice general para las todas las provincias y CABA, menos La Pampa, que no adhiere. "Se identificó, por un lado, un deterioro en el promedio respecto al último informe publicado en septiembre 2025 (pasó de 74,3 a 70,9 puntos), mientras que, si se compara respecto un año atrás (77,7), la caída es de 6,8 puntos", señala ASAP.

El reporte indica que "comparando con el relevamiento anterior, de las 22 jurisdicciones relevadas, 7 han mejorado, 8 se mantuvieron sin cambios, mientras que 7 experimentaron un deterioro".

"Entre los incrementos más destacados, Tucumán lidera con una mejora de 55 puntos, seguida por Santa Cruz con 45 puntos y Neuquén con 25 puntos", dice el reporte.

El trabajo señala que "Buenos Aires presentó un avance de 15 puntos, mientras que Santiago del Estero y Chubut registraron mejoras leves de 5 puntos cada una".

Por otra parte, el estudio indica que "CABA, Chaco, Catamarca, Misiones y Corrientes repitieron el puntaje obtenido en el informe anterior, sin registrar variaciones respecto al período previo".

"En cuanto a los retrocesos, Tierra del Fuego encabeza las caídas con -60 puntos, seguida por Jujuy y Río Negro con -55 puntos cada una. San Juan retrocedió 35 puntos, Mendoza 25 puntos y Salta 20 puntos. Completan el grupo Formosa con 10 puntos", dice el trabajo.