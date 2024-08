Ricardo Arriazu: "Si devaluamos se acaba todo"

El economista rechazó de plano que sea necesario devaluar. Admitió que odia el cepo pero que “todavía no se puede” levantarlo. A su juicio, para combatir la inflación no es suficiente con dejar de emitir pesos, es necesario “estabilizar el dólar” y justificó la intervención del Gobierno comprando y vendiendo divisas. Respecto de la actividad económica cree que comenzó a dejar de caer.

“La mayoría de los economistas creen que hay que devaluar. Yo creo que no. Yo creo que, si devaluamos, chau, se acabó todo el programa, se acabó (Javier) Milei, se acabó todo”, sostuvo el economista Ricardo Arriazu en el marco de un almuerzo ofrecido este miércoles por el Rotary Club. Para luego advertir que “hay que estar seguros de que no le puedan doblar la mano al Gobierno”, pero sostuvo que “mi cálculo dice que, si se hacen las cosas bien, no le pueden doblar la mano”.