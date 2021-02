Exportaciones: la clave pasa por el transporte

… que, mientras los chinos se aprestan a volver a sus actividad después de 15 días de festejos por la iniciación del año nuevo, lo que presupone que reiniciarán las fuertes compras de alimentos y subproductos que venían trayendo desde octubre pasado localmente, y con la llegada ya del primer lote de soja de la campaña 20/21, crece la preocupación tanto por los temas de costos (como los fletes, combustibles, etc.), como por los de logística y el caso de la Hidrovía es el más emblemático. En general, aunque hay cierto temor de que el Estado nacional quiera hacerse cargo de la operatoria de la estratégica vía (cosa inconveniente por la falta de recursos y de conocimientos suficientes), por la que navegan 5.000 buques por año, hay coincidencia en la necesidad de anunciar ya una “prórroga” de la concesión, que permita no alterar la operatoria, especialmente ahora que el Paraná comienza a recuperar profundidad y que se solucionaron la mayoría de los conflictos que afectaron la carga y descarga en los puertos. Así se concluyó en una nueva jornada sobre el particular que organizó la Cámara de Diputados santafesina, y que reunió a legisladores, industriales, exportadores, dirigentes de la Bolsa de Rosario, y productores de toda la región. “El desafío ahora es mejorar el contrato anterior, y asegurar más de 40 pies de calado hasta Rosario, 25 hasta Santa Fe, y luego la navegabilidad por barcazas aguas arriba”. También se destacó la necesidad de que haya “transparencia” en todo el proceso, y que se mantenga el aporte directo de la tarifa de parte de los dadores de carga al concesionario encargado, y responsable, de los trabajos de dragado, balizamiento y nuevos sitios de operatoria.