Rulo importador, ahora en servicios: investigan negocios en fletes y simis "mellizas"

Ante la escasez de dólares y una brecha cambiaria de casi el 100% que incentiva todo tipo de negociados, el Gobierno pone el foco en otra pata del “festival de importaciones”: los servicios. La Aduana, que encabeza Guillermo Michel, investiga a un grupo de empresas por sobre giros en fletes , y sobre una de ellas evalúan que no pueda operar más en el puerto. Además, denunciarán penalmente a un grupo de firmas por acceder al dólar oficial con “Simis mellizas”.

Por su parte, la secretaría de Comercio Interior y Exterior, comenzó a pedir por primera vez a las empresas las proyecciones de importación de servicios para todo 2023. Es algo que ya se solicitaba todos los años para el caso de bienes, y ahora se agregó servicios. De todos modos, el Gobierno, en reuniones con cámaras empresarias, ya les anticipó que no aceptarán las solicitudes , debido a que hay pedido de proyecciones para importar por más de 100%.

"En nuestro país la curva a fines de 2022 no ha descendido, y continúa con un crecimiento que por lo menos a nivel comparativo no encontraría una explicación internacional”, aseguró el informe. Por ese motivo, en Aduana pusieron el foco en las principales marítimas, los contenedores operados y el giro de divisas al exterior.

En el trabajo, mencionan a una empresa puntual: Mediterranean Shipping Company S.A. No hay ningún tipo de denuncia en curso, pero fuentes oficiales anticiparon que la compañía será convocada por el Ministerio de Transporte. “Hay inconsistencias en el giro de divisas”, aseguraron. “El volumen de contendores operados se mantuvo homogéneo en los últimos tres años, pero el monto de dólares girados al exterior en concepto de Servicios de Fletes se incrementó sustancialmente”, agregó.

En los últimos tres años, cayó la cantidad de contenedores operados por la compañía, desde 105.017 a 103.893. Sin embargo, el giro de dólares al exterior creció exponencialmente: en 2020, fueron u$s 130 millones, en 2021 u$s 366 millones y en 2022 u$s 684 millones, un incremento del 87%.

El Ministerio de Transporte evaluará la autorización de la línea marítima de la empresa para operar en puertos argentinos. Además, podrían incluir los fletes dentro del control de importaciones, en el sistema Sirase.

La compañía, con sede en Ginebra, es la primera naviera del mundo en términos de capacidad de carga de los buques portacontenedores, y opera en la mayoría de puertos del mundo. La hipótesis oficial es que “tiene menos controles que permiten a la sociedad planificar de manera nociva giros al exterior, aprovechando la brecha cambiaria”.

De todos modos, por fuera de este informe, la Aduana tiene otras empresas bajo la mira, también en materia de fletes. “El caso anterior es muy absurdo, pero son varias las empresas investigadas en un departamento especial de la Aduana”, comentó una fuente oficial.

En general, el mecanismo para acceder al dólar oficial es dejar el gasto en fletes en facturas por duplicado, a una empresa argentina y a una de afuera, y la parte que no se paga en concepto de flete va a una compañía del mismo grupo en el exterior.

Simis mellizas

Con un dólar oficial apenas por encima de los $200, y los financieros casi el doble, la inventiva es enorme. Otro caso que investiga la Aduana es el de las “Simis mellizas”. Con el nuevo sistema SIRA, existe una cuenta corriente única de comercio exterior, que pueden monitorear al mismo tiempo la empresa, el banco, la AFIP, la Aduana y la Secretaría de Comercio. Sin embargo, esto no existía en el anterior sistema SIMI, que rigió hasta octubre pasado. Por lo que hubo casos en los que los bancos autorizaron giros de divisas con “simis truchas” o “mellizas”, dado que no existía un “matcheo” del sistema financiero contra la base de datos de la AFIP.

En las próximas semanas se dará a conocer una denuncia penal que involucra a 5 empresas, y otras 90 se encuentran investigadas. Una sola empresa realizó por este mecanismo giros por u$s 5 millones.

Ante la escasez de divisas y los negociados, el Gobierno le pedirá ahora a las empresas las proyecciones de importaciones de servicios para todo el 2023, mediante la carga de un excel en el sitio de la AFIP. “No hay norma que imponga la obligatoriedad, pero será importante cumplir con este proceso”, comentó un despachante de Aduana.

Para el caso de las proyecciones de importaciones de bienes que las empresas completaron a principios de año, el Gobierno ya comenzó a avisar en algunas cámaras que no se van a cumplir, debido a los fuertes aumentos en las proyecciones. En el caso de las compañías alimenticias nucleadas en Copal, para este año pidieron u$s 284 millones, un 44% más que el año anterior. “El PBI se espera que crezca un 2%, y dudo que todas las compañías hagan nuevas fábricas que justifique esto, por lo que estos desvíos se corregirán”, comentó una fuente oficial.

En una reunión en la Unión Industrial Argentina (UIA), la Secretaría de Comercio llevó los datos. Las compañías de la UIA pidieron dólares para el 2023 por u$s 7.697 millones, un 21% más que en 2022. Pero desglosado por categoría, las alimenticias reclamaron 118% más de divisas, o las de energía 85% más.