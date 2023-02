Rulo importador: EE.UU. envió un informe reservado con 7 casos de sobrefacturación

Pese a un arranque de año con déficit comercial, un drenaje de dólares que supera los u$s 1.000 millones en lo que va del año y que se necesiten unos u$s 3.000 millones para cumplir la meta de reservas de marzo con el FMI, en el Gobierno aseguran que no seguirán profundizando las restricciones a las importaciones, según afirmaron fuentes oficiales a este diario.