Salario real se hundió en diciembre: ¿qué podemos esperar los próximos meses?

Los salarios registrados , que a través de las actualizaciones paritarias intentaron no perder tanto con la inflación a lo largo del 2023, sufrieron un fuerte embate en diciembre. Ese mes se produjo una fuerte caída en términos reales debido a la aceleración de precios (el IPC subió al 25,5%) tras la devaluación del 54% convalidada a inicios del Gobierno de Javier Milei.

Hay varios elementos de la macroeconomía que no dejan pensar que, en el futuro inmediato, habrá una moderación en los precios. A la fuerte devaluación del tipo de cambio se le sumó la corrección de precios relativos y la “liberación” de muchos otros como las prepagas, los combustibles, las telecomunicaciones y el aumento de tarifas de servicios públicos. "Todo este conjunto garantiza varios meses con inflación de dos dígitos" , especificaron desde la misma consultora.

En particular, prevén que entre diciembre y marzo la inflación promedie 20% mensual. Para Ecolatina, es probable que los sindicatos intenten, para no poder tanto poder adquisitivo, una combinación de paritarias bimestrales/trimestrales pero también se esperan con otras de ajustes mensuales -algunas virtualmente indexadas-, donde seguramente también proliferen las sumas fijas para compensar un alicaído poder de compra. Sin embargo, advirtieron, "todo esto no será suficiente, y el poder adquisitivo de mínima perderá un 10% de su valor durante el verano".