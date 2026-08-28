Un incendio forestal arrasó más de 100 hectáreas en Catamarca y preocupa el avance del fuego

Un incendio forestal de grandes dimensiones mantiene en alerta al oeste de Catamarca , donde las llamas avanzaron sobre más de 100 hectáreas en apenas una jornada. El principal foco permanece activo en el sector de Alto de Las Juntas , en Aconquija , mientras brigadistas trabajan para intentar controlar su propagación.

Las condiciones meteorológicas complicaron el operativo e impidieron utilizar medios aéreos, por lo que las tareas para combatir las llamas se concentraron por tierra.

A este escenario se sumó una alerta amarilla por viento Zonda , un fenómeno capaz de modificar rápidamente la dirección y la intensidad del fuego.

El foco de mayor magnitud se ubicó en el Cerro de la Cruz , donde el incendio se extendió por las laderas y alcanzó sectores próximos a la cumbre. Las características montañosas del terreno, con pendientes pronunciadas y accesos difíciles, representaron otro obstáculo para el avance de las cuadrillas.

Además, las autoridades detectaron otro punto ígneo en El Totoral , a la altura de Las Rosas , lo que incrementó la preocupación en la región. Hacia ese lugar se desplazaron brigadistas para analizar el comportamiento de las llamas en un área próxima al río del Campo.

Brigadistas trabajan para combatir el incendio. Archivo

El operativo reunió a más de 30 personas pertenecientes a la Dirección de la Brigada de Lucha contra Incendios Forestales, los Bomberos Voluntarios y el municipio local. Los equipos realizaron tareas de combate directo y seguimiento permanente de los distintos frentes.

El viento Zonda complicó el trabajo de los brigadistas

La imposibilidad de operar con recursos aéreos obligó a concentrar toda la estrategia sobre el terreno. En ese contexto, los equipos mantuvieron un monitoreo constante de las condiciones climáticas ante la posibilidad de incorporar nuevos recursos cuando el escenario lo permita.

La combinación entre el viento Zonda, la sequedad de la vegetación y la compleja geografía elevó el riesgo tanto para los brigadistas como para las áreas cercanas al incendio. Los cambios repentinos en la intensidad o dirección del viento pueden modificar rápidamente el comportamiento de las llamas.

Damián López, director de Incendios Forestales de Catamarca, explicó cómo comenzó el despliegue: “a las 23 horas recibimos la denuncia por parte del secretario de Gobierno del municipio de Aconquija sobre un incendio de grandes magnitudes”.

A partir de esa comunicación, las autoridades iniciaron un seguimiento permanente durante la madrugada y, con las primeras horas del día, la primera cuadrilla ingresó al área afectada para comenzar las tareas de combate.

Preocupación por el impacto ambiental

El avance del incendio también encendió las alarmas por las características naturales de Aconquija, una región atravesada por ríos y quebradas y con presencia de bosques de alisos, pastizales y sectores de yungas.

La extensión del fuego puede provocar consecuencias sobre la cobertura vegetal, la fauna silvestre y los suelos de montaña. También existe preocupación por las cuencas hídricas, debido al papel que cumple la vegetación en la retención del agua y en la protección del terreno frente a procesos erosivos.

Hasta el momento, las autoridades no determinaron oficialmente qué originó las llamas. La causa deberá establecerse mediante peritajes y relevamientos posteriores, una vez que las condiciones de seguridad permitan acceder con mayor facilidad a las áreas comprometidas.

Otros incendios afectaron a Catamarca

El episodio de Aconquija no fue el único que demandó la intervención de los equipos provinciales. Durante la misma jornada, la Brigada trabajó simultáneamente sobre otros cuatro incendios forestales. Tres de esos focos se localizaron en el departamento Capital, mientras que el restante se registró en Valle Viejo.

En esos operativos también participaron los Bomberos de la Policía y efectivos de la Policía de la Provincia, en coordinación con los brigadistas para responder a los diferentes focos que afectaron a Catamarca.