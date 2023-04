Salarios: tras caída real en enero, ¿podrán ganarle la carrera a la inflación este año?

“El problema es que en Argentina escasea el crecimiento. En términos agregados, seguimos extendiendo nuestra década perdida. Desde el año 2011 que la economía no crece. Y desde 2012 que prácticamente no hay creación neta de empleo en el sector privado registrado, que es el de mayor productividad. Este es el desafío a encarar, reformar las reglas de juego para dar un shock productivo que empuje el crecimiento, el empleo y también los salarios”, resaltó Marí.

En la misma línea, Sergio Chouza, director de la consultora Sarandí, destacó: “Veo poco probable una recuperación este año. Nada es imposible, se puede siempre revertir la curva, pero lo veo hoy como una posibilidad remota. Es fruto de que siempre corrés de la aceleración inflacionaria, más allá de que las paritarias tienen mecanismos de actualización que son cada vez más inmediatos. Los salarios van por la escalera y los precios van por ascensor. Hasta que no se logre revertir la curva de inflación interanual, primero planchándola y que después empiece a descender, me parece poco probable que se pueda generar un contexto de recuperación de salarios”.

“De hecho, el dato de enero fue muy malo. Y nada hace pensar que el promedio de movilidad de los ingresos, para todos los segmentos, mejore en febrero y marzo. Todo esto está conectado con que seguramente va a ser un mal año macroeconómico y la actividad, seguramente, tenga un año recesivo”, concluyó Chouza.

Análisis

Por su parte, desde la consultora ACM señalaron que “el comienzo del año no hizo más que reafirmar la tendencia vista durante el transcurso del 2022, en donde los salarios disminuyeron 2,3% anual en términos reales”. “Dado que la inercia inflacionaria en 2023 parece no ceder y, las previsiones de actividad económica no son positivas, es esperable que para este año los salarios vuelvan a presentar variaciones negativas en términos reales”, agregaron.

Por su parte, desde LCG detallaron que “los salarios se encuentran 24,3% por debajo de noviembre 2017 (último pico)”. Y, además, remarcaron: “No somos optimistas en cuanto a una recuperación de los salarios en 2023. Por un lado, esperamos que los actuales niveles de inflación actúen como un piso en el promedio del año (en torno al 105% anual). Esto contrasta con paritarias que el Gobierno trata anclar en el orden del 60% anual que, aunque este nivel luzca virtualmente imposible, no creemos que los acuerdos salariales establezcan subas por encima de los precios”.

“Por otra parte, un poder adquisitivo erosionado podría estimular una mayor oferta de mano de obra para sumar ingresos al hogar, lo que conjugado con un menor nivel de actividad podrá presionar los números de desempleo, quitándole algo de capital de negociación a los trabajadores”, concluyeron desde la firma.