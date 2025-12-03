Salarios de metalúrgicos: la UOM cerró su paritaria con aumentos y bonos

La aplicación tendrá lugar hasta marzo de 2026. Está sujeto a la Secretaría de Trabajo.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) confirmó este martes la firma del acta paritaria que concluyó la negociación correspondiente al período abril 2025–marzo 2026 , con aplicación efectiva desde el 1 de septiembre de 2025 y vigencia hasta el 31 de marzo de 2026 , sujeto a la homologación de la Secretaría de Trabajo . La suscripción se realizó según los lineamientos del preacuerdo.

El documento, al que accedió este medio, lleva las firmas del secretario general Abel Furlán , de los paritarios del sindicato y de los representantes de ADIMRA , AFARTE , CAIAMA , FEDEHOGAR , AFAC y CAMIMA . El entendimiento abarca a los trabajadores de la Rama 17 y al conjunto de la actividad metalmecánica, salvo los empleados siderúrgicos de la Rama 21 .

Además, se definió el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR), piso salarial que incluye conceptos remunerativos y no remunerativos, excepto horas extras, con los valores mensuales detallados a continuación:

Octubre 2025: $949.608

Noviembre 2025: $964.651

Diciembre 2025: $987.791

Enero 2026: $1.004.438

Febrero 2026: $1.016.008

Marzo 2026: $1.036.390

UOM: el acuerdo que regirá desde abril de 2026

De cara a la siguiente negociación, las partes acordaron que desde el 1 de abril de 2026 el valor hora de la categoría ingresante de la Rama 17 será de $4.313,43, cifra que servirá como referencia para calcular proporcionalmente el resto de las categorías previstas en el CCT 260/75. Si para el 15 de abril de 2026 no existiera un nuevo acuerdo, ese monto se convertirá directamente en el salario básico hora vigente.

El acta también incluye una cláusula de revisión, con el compromiso de retomar las discusiones a partir del 15 de marzo de 2026, a fin de analizar el cierre del período paritario al 31 de marzo de 2026.

Tras el anuncio del preacuerdo la semana pasada, dos cámaras empresarias desmintieron públicamente su validez. La disputa giró en torno al pago de los montos no remunerativos: la UOM reclamaba que se abonaran de inmediato, sin aguardar la homologación de la Secretaría de Trabajo.

Finalmente, el acta rubricada este martes estableció que todos los conceptos, incluidos los no remunerativos, se liquidarán únicamente después de recibir la validación oficial del Ministerio de Trabajo, lo que destrabó el conflicto y permitió avanzar con la formalización del convenio.