Ethan Hawke llega a Disney+ con "Toda la Verdad", una serie de misterio sobre obsesión y secretos + Seguir en









La plataforma de streaming suma un nuevo policial del estilo noir a su catálogo perfecto si te gusta el crimen y la comedia negra.

"Toda la verdad": la nueva comedia de Disney + con Ethan Hawke como portagonista.

La plataforma Disney+ agrega a su catalogo "Toda la Verdad", una serie que combina misterio, crimen y comedia negra. La producción se centra en la vida de Lee Raybon, un periodista independiente interpretado por Ethan Hawke, cuya obsesión por descubrir verdades ocultas lo lleva a enfrentarse con las élites de su ciudad natal. La trama explora los límites entre la justicia y el peligro cuando la búsqueda de la verdad desata consecuencias inesperadas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El proyecto llegará a la plataforma con todos sus episodios disponibles desde el 10 de diciembre. La historia transcurre en Tulsa, Oklahoma, donde Raybon dirige un pequeño periódico local y una librería especializada en libros poco convencionales. Su trabajo como autodenominado "historiador de la verdad" lo convierte en un personaje incómodo para los poderosos, pero lo posiciona como un referente para quienes buscan respuestas fuera del discurso oficial.

La dirección de Sterlin Harjo y las actuaciones crean una atmósfera que combina el suspense con momentos de humor ácido, típicos del estilo noir moderno. La serie se destaca por su tono único, donde la obsesión de Raybon por la verdad choca con una realidad que prefiere mantener sus secretos ocultos. "Toda la Verdad" ofrece una mirada crítica sobre el poder, la corrupción y el precio de buscar respuestas donde otros prefieren no mirar.

Toda la verdad Disney ++ De qué trata "Toda la verdad" La serie sigue a Lee Raybon, un periodista que publica una entrevista explosiva sobre la influyente familia Washberg. Tras la misteriosa muerte de Dale Washberg, presentada oficialmente como suicidio, Raybon descubre pistas que sugieren un encubrimiento. Su investigación lo lleva a cuestionar el comportamiento de Betty Jo, la viuda, y a enfrentarse con fuerzas que intentan silenciarlo.

El relato mezcla elementos del género noir con un toque sureño, donde cada pista conduce a revelaciones más oscuras. Raybon se involucra en un caso que supera sus expectativas iniciales y lo expone a situaciones de riesgo físico y moral. La obsesión del protagonista por la verdad lo transforma en un antihéroe que acumula cicatrices tanto físicas como emocionales a lo largo de los ocho episodios.

El creador Harjo desarrolló una narrativa que oscila entre lo cómico y lo intenso, donde cada capítulo avanza en la trama principal pero deja espacio para reflexiones sobre el periodismo independiente y el costo de desafiar el statu quo. Tráiler de “Toda la verdad” Embed - The Lowdown | Official Trailer | Ethan Hawke, Kyle MacLachlan, Keith David | FX Reparto de "Toda la verdad" El elenco está integrado por: Ethan Hawke como Lee Raybon

Keith David

Tim Blake Nelson como Dale Washberg

Temas Streaming

Disney