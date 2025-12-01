Reforma laboral: la CGT cuestionó la falta de información y puso en duda que el proyecto esté redactado

Jorge Sola, integrante del triunvirato de la central obrera, aseguró que el Gobierno no entregó ningún borrador, denunció sesgos ideológicos y alertó sobre el deterioro salarial y la caída del empleo.

La CGT volvió a encender alarmas por la reforma laboral luego de que el nuevo triunviro Jorge Sola advirtiera que el Gobierno no presentó ningún borrador y que la falta de comunicación profundiza la incertidumbre sindical . El dirigente sostuvo que el proyecto podría replicar la lógica del DNU 70/23 , mientras crecen las dudas sobre el alcance real de la iniciativa oficial.

“¿Será cierto que está redactado? Nosotros no sabemos nada y ante la falta de noticias certeras podemos pensar cualquier cosa”, señaló. Para el dirigente, el debate está atravesado por una mirada ideológica que desplaza el análisis sobre el impacto concreto de la reforma: “Hay una mirada más ideológica… Está más cerca de replicar el DNU 70/23 que de generar herramientas para incorporar empleo en negro al registrado”.

Sola subrayó que excluir a la CGT y a los empresarios del proceso es un problema político estructural : “Si una institución como la CGT o los empresarios no tienen noción sobre lo que se está escribiendo, es un problema… para la clase política es un gran problema”.

Entre las preocupaciones centrales aparece el avance de las negociaciones individuales por empresa , mecanismo que -según Sola- debilita la posición de los trabajadores : “No afecta el poder de negociación de los sindicatos, sino de los trabajadores. Cuando negociás por empresa tenés menos poder. En Argentina se debe defender la fuerza de trabajo , porque es la que tiene menos fuerza”.

En su lectura del clima político, el dirigente habló de internas en el Gobierno y apuntó directamente al sector vinculado a Federico Sturzenegger : “Hay cuestiones ideológicas del Gobierno contra nosotros… Ese sector es el de Sturzenegger. El triángulo es más negociador. Ahí está la verdadera negociación”.

Sola remarcó que la falta de diálogo impide construir soluciones realistas para el mercado laboral: “Lo que debería triunfar es la sensatez. En esta negociación no están sentados los actores principales para proponer ideas y soluciones”. Más adelante, volvió sobre estas críticas en su entrevista con Infobae en vivo, donde insistió en la necesidad de incorporar a los sindicatos al debate.

Respecto a herramientas concretas, sostuvo que el banco de horas debe discutirse sector por sector porque su impacto es heterogéneo. También planteó incorporar al debate la reducción de la jornada laboral, señalando que es una discusión global: “Si tenemos problemas de desempleo y queremos que más personas ingresen al empleo formal, ¿no sería mejor reducir la jornada laboral?”.

Jorge Sola advirtió el deterioro salarial

La CGT también advierte por el deterioro salarial, la recesión y la caída del empleo. Sola criticó los topes en las paritarias y alertó que el poder adquisitivo se sigue erosionando: “Tenemos dos problemas: la caída del empleo y los trabajadores que tienen empleo y no les alcanza… La caída del poder adquisitivo es peor ahora”.

Frente al discurso oficial que asocia conflictividad con actitudes hostiles hacia los empleadores, rechazó ese enfoque: “Se armó un discurso de que el laburante viene para joder al empleador, no es así. El laburante solo quiere trabajar y llevar el pan a su casa”.

Antes de cerrar, reclamó incentivos fiscales para promover la inversión y resaltó la necesidad urgente de una reforma tributaria: “Hoy el empresario que quiere invertir necesita incentivos fiscales. Es imprescindible la reforma tributaria, estamos en recesión, el INDEC no lo dice, pero es así”.

Con este panorama, la CGT endurece su postura y profundiza las dudas sobre la transparencia, los objetivos y el alcance real de la propuesta oficial, mientras en el Gobierno persiste la búsqueda de consensos para avanzar con la reforma laboral en el Congreso.