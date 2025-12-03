Llega el Spotify Wrapped 2025: ¿Cómo visualizarlo?

La app lanzó su resumen anual con nuevas métricas y un sistema de navegación, que permite revisar que fue lo que más escuchaste de forma más sencilla.

El "Spotify Wrapped 2025" llega con nuevas métrica llamadas "Edad musical" y "Clubs de escucha".

Cada diciembre, millones de usuarios esperan el aviso de que su “año musical” ya está listo. El Spotify Wrapped se convirtió en un ritual global, algo como un resumen de los últimos doce meses: qué escuchamos cuando arrancó el año, qué artista nos acompañó en los mejores momentos o qué canción repetimos hasta el cansancio sin darnos cuenta.

Sin embargo, en 2025, llegó renovado , ya que plataforma introdujo nuevos cambios en el modo de navegar los datos, métricas actualizadas y herramientas más sociales para compartir tu experiencia.

El Spotify Wrapped es el resumen anual que la plataforma de streaming publica cada fin de año para mostrar al usuario un repaso estadístico de todo lo que escuchó durante los últimos doce meses.

No se trata solo de un listado de canciones, sino que la app procesa minutos de reproducción , géneros predominantes, artistas favoritos , picos de escucha por mes y hábitos que solo pueden inferirse después de miles de interacciones .

En 2025, introduce novedades que amplían la experiencia. Una de las más llamativas es “Edad musical” , una métrica que compara el año de lanzamiento de tus canciones más escuchadas con el promedio de otros usuarios de tu generación.

Además, por primera vez incorpora una diapositiva dedicada a los álbumes más reproducidos, una deuda histórica de la plataforma en comparación con el peso que tienen las playlists.

spotify wrapped1

Otro agregado son los “Clubs de escucha”, perfiles que resumen tu forma de consumir música a partir de patrones y preferencias. Este sistema reemplaza a las “personalidades” de años anteriores y definen qué tipo de oyente sos.

También aparece Wrapped Party, una función que permite comparar en tiempo real tus estadísticas con las de tus amigos, marcando coincidencias y diferencias.

Incluso los fanáticos de los podcasts se suman al protagonismo. Este año, muchos programas populares grabaron mensajes dirigidos especialmente a sus oyentes más fieles, que aparecerán integrados dentro del resumen.

Cuándo sale el Spotify Wrapped 2025

Aunque Spotify nunca anuncia la fecha con demasiada anticipación, el Wrapped ya está disponible para los más de 700 millones de usuarios que la plataforma tiene en todo el mundo.

Su llegada también marca un momento clave para la industria, ya que lo que aparece en los rankings termina definiendo tendencias y revalidando el impacto de ciertos artistas. Este año, por ejemplo, Bad Bunny volvió a ocupar el primer puesto gracias a su nuevo álbum.

spotify wrapped

Cómo ver tu Spotify Wrapped, paso a paso

1. Antes de empezar, es necesario contar con la última versión de Spotify en iOS o Android. Si no está actualizada, el resumen no aparecerá.

2. Abrí la app. Lo más habitual es que aparezca un aviso en pantalla invitándote a ver tu Wrapped. Si no aparece, podés entrar directamente desde el navegador en spotify.com/wrapped. En algunos casos, la plataforma ofrece un código QR que te lleva a la presentación.

3. Desde este año, el usuario ya no está obligado a ver las “stories” de forma lineal. Ahora se puede pausar, retroceder, adelantar y saltar diapositivas, lo que hace la experiencia mucho más cómoda. Allí vas a encontrar:

Cantidad de minutos escuchados en 2025

Tus géneros predominantes y un ranking personalizado

Tu “edad musical” según tus canciones más frecuentes

Número total de canciones reproducidas y Top 5 del año

Álbumes más escuchados

Cantidad de artistas reproducidos

"Club de escucha" al que pertenecés

Mensajes exclusivos de tus artistas o podcasters favoritos

4. Cada diapositiva cuenta con opciones directas para subir los resultados a redes sociales o guardarlos en tu dispositivo.