Robert Plant regresa a la Argentina: ¿Cuándo y dónde se presentará?

La leyenda del rock llega con su nuevo disco y un show íntimo en Buenos Aires, para presentar su música de raíces con nueva banda.

La noticia de que Robert Plant vuelve a pisar suelo argentino, después de más de una década sin shows propios, cayó como un baldazo de nostalgia. Vuelve con un formato más cercano, pausado y enfocado en la emoción de la música de raíces.

Esta vez, Plant no viene por las luces de estadios enormes, ni por la adrenalina de conciertos multitudinarios. Su apuesta pasa por lo íntimo, con canciones que rescatan la tradición, la sensibilidad, la profundidad. La cita está pensada para que el público se siente a escuchar, más que a saltar, y para que la música cobre protagonismo sin distracciones.

Robert Plant Robert Plant Cuándo vuelve Robert Plant a la Argentina Robert Plant se presentará el 10 de mayo de 2026 en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, en un concierto que forma parte de su gira Rugido de otoño, con la que presentará su flamante álbum Saving Grace, que fue grabado en la frontera de Gales y lanzado recientemente.

Plant estará acompañado por Suzi Dian y la banda compuesta por: Oli Jefferson, Tony Kelsey, Matt Worley y Barney Morse-Brown. Según los organizadores, se trata de una función única, que está pensada para disfrutar de un recorrido por folk, blues y música de raíces, en un formato íntimo.

La última vez que Robert Plant estuvo en la Argentina La última presentación oficial de Robert Plant en Argentina fue en el año 2012, en el estadio Luna Park. Desde entonces hubo una aparición puntual en 2015 cuando se sumó sorpresivamente al show de Jack White en el festival Lollapalooza Argentina, interpretando juntos “The Lemon Song”. Pero aquella no fue una gira propia ni un concierto promocionado como tal.

Este regreso representa entonces la primera visita formal de Plant al país en más de diez años, una espera larga, para muchos fanáticos que ya daban por perdida la chance. robert plant pescado @algoflotaenlalaguna ¿Cómo conseguir las entradas para ver a Robert Plant? Las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 3 de diciembre desde las 10:00, únicamente a través de TuEntrada.com, con cualquier medio de pago. Será la primera llegada oficial del artista desde su show en 2012 en el Luna Park. No habrá preventa bancaria ni otras instancias especiales previas. Desde la organización advierten que conviene evitar reventas o intermediarios y si el show genera gran demanda, conseguir entradas por canales no oficiales puede traer sorpresas desagradables. led-zeppelin-reunion-2007.jpg

