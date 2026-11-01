La Pampa: denunciaron un hackeo en la intendencia de Santa Isabel y robaron el dinero de los sueldos municipales

Dos transferencias no autorizadas vaciaron los fondos de Santa Isabel. El Gobierno provincial comprometió asistencia para garantizar el pago a los empleados.

La Municipalidad de Santa Isabel denunció el robo de los fondos destinados al pago de los salarios de sus empleados.

La Municipalidad de Santa Isabel, en La Pampa, sufrió un ataque informático que provocó el robo del dinero reservado para pagar los salarios de sus trabajadores . La maniobra se detectó el lunes, cuando la tesorera intentó ingresar a la plataforma bancaria y advirtió movimientos irregulares que terminaron con dos transferencias hacia cuentas de terceros.

El episodio generó un problema financiero para la comuna, que no pudo cumplir con el cronograma de pagos previsto para el viernes 30 de octubre. Sin embargo, tras la intervención del Gobierno provincial, los empleados podrán cobrar sus haberes durante la próxima semana.

De acuerdo con la denuncia policial, el hecho comenzó alrededor de las 11 del lunes, cuando la responsable de Tesorería ingresó al sistema de banca electrónica Pampa Digital , del Banco de La Pampa. En ese momento, la plataforma mostró un aviso que indicaba que estaba atravesando un proceso de actualización.

A continuación, el sistema le solicitó el token de seguridad . La funcionaria ingresó el código, pero la sesión se cerró de manera inesperada. Cuando intentó acceder nuevamente, detectó que faltaba una suma importante de dinero en la cuenta municipal.

Ante la sospecha de una operación fraudulenta, la intendenta María Elisabet Cabral y la tesorera se trasladaron hasta una sucursal del Banco de La Pampa. Allí comprobaron que se habían realizado dos transferencias sin autorización hacia cuentas ajenas al municipio .

Las autoridades bloquearon las cuentas afectadas y, a las 12:55, presentaron una denuncia en la Comisaría de Santa Isabel, dependiente de la Unidad Regional IV de la Policía de La Pampa.

El municipio no pudo pagar los salarios y pidió asistencia

El dinero sustraído estaba destinado al pago de los haberes del personal municipal. Por ese motivo, Cabral y parte de su gabinete mantuvieron una reunión con los trabajadores para explicarles lo ocurrido y comunicarles que no podrían cobrar el viernes 30 de octubre, como estaba previsto.

Frente a la situación, la intendenta destacó el acompañamiento del Gobierno de La Pampa, que se comprometió a aportar los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones salariales. Con esa asistencia, los empleados recibirán sus sueldos durante la semana próxima.

Investigan el origen de las transferencias

En paralelo, Cabral aguarda una respuesta formal del Banco de La Pampa sobre las operaciones registradas y las condiciones en las que se produjo la presunta intrusión informática. La jefa comunal espera que la entidad pueda aportar datos sobre el origen y el destino del dinero transferido.

También se espera la intervención de especialistas del área de Ciberdelitos de la Policía de La Pampa, que deberán realizar las pericias técnicas para establecer cómo se concretó el acceso a la cuenta.

La investigación buscará determinar si los responsables utilizaron credenciales robadas, una maniobra de suplantación de identidad u otro mecanismo informático. Además, deberá identificar a quienes realizaron las transferencias y establecer si existe alguna posibilidad de recuperar los fondos sustraídos.