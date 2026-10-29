Una solución temporal inmediata para la crisis por falta de demanda

Con la recesión tocando la puerta, un alivio transitorio sobre el salario bruto buscando contener la sangría del consumo masivo mientras maduran los grandes proyectos de inversión, una solución transitoria y ortodoxa.

En sectores donde las paritarias logran empatar nominalmente a la inflación, el remanente libre para el consumo masivo se reduce de manera sistemática.Bolsa con billetes y trabajadores

La narrativa económica argentina ha transitado los últimos trimestres bajo la premisa indiscutible de ordenar los fundamentos macroeconómicos: equilibrio fiscal, saneamiento del balance del Banco Central y erradicación de la emisión espuria. Sin embargo, el diagnóstico sobre la patología actual ha mutado. La restricción ya no opera sobre la oferta —como ocurría bajo el cepo asfixiante y los controles discrecionales de años anteriores—, sino sobre una contracción aguda de la demanda agregada. Las fábricas, los centros logísticos y el sector servicios operan hoy con márgenes de capacidad ociosa elevados, no por falta de incentivos productivos, sino por una sequía absoluta de poder de compra en el mercado doméstico.

Este fenómeno es el que convierte el debate coyuntural en una urgencia inapelable hoy mismo . Con una economía que coquetea con la recesión técnica tras un segundo trimestre contractivo y un mercado laboral que acumula catorce meses de destrucción en el empleo formal privado, el Gobierno enfrenta un descalce temporal crítico. Las grandes inversiones promovidas por el régimen de incentivos madurarán a mediano y largo plazo, pero el calendario electoral presiona en el corto plazo. Sostener la estabilidad sin convalidar un colapso en el nivel de actividad exige audacia técnica: un puente transitorio que inyecte liquidez al bolsillo sin romper el equilibrio fiscal ni recurrir a la maquinaria monetaria.

La macroeconomía argentina exhibe los síntomas clásicos de una contracción por insuficiencia de gasto. Según los datos oficiales del INDEC , el consumo privado experimentó una retracción del 2,4% en el segundo trimestre frente al primero en la serie desestacionalizada, arrastrando al Producto Bruto Interno (PBI) a una caída del 0,6% en el mismo período.

El termómetro mensual confirma la debilidad estructural de la tendencia. El Estimador Mensual de Actividad Económica ( EMAE ) registró una caída mensual del 2,8% en julio, seguida de un rebote técnico marginal del 0,1% en agosto que carece de fuerza estadística para modificar el sesgo recesivo. Si los indicadores adelantados de septiembre consolidan este sendero negativo, la economía ingresará formalmente en una recesión técnica, definida por dos trimestres consecutivos de contracción. La capacidad ociosa resultante desincentiva cualquier plan privado de ampliación de planta, paralizando la inversión endógena.

El desplome del consumo no responde a un único factor, sino a la convergencia de dos vectores que erosionan la capacidad de gasto de los hogares.

El primero es la divergencia crítica entre el salario nominal y el ingreso disponible real. A medida que los precios regulados —tarifas de servicios públicos, combustibles, alquileres y transporte— ajustan por encima del nivel general de inflación, una porción mayoritaria del ingreso nominal queda comprometida antes de que el consumidor pise un comercio. Incluso en aquellos sectores donde las paritarias logran empatar nominalmente a la inflación, el remanente libre para el consumo masivo se reduce de manera sistemática.

El segundo vector es el colapso del canal crediticio. Durante el ejercicio 2025, la morosidad bancaria escaló impulsada por tasas de interés reales fuertemente positivas, lo que forzó a las entidades financieras a endurecer de forma drástica sus condiciones de oferta. Sin acceso al crédito, las familias no pueden financiar bienes durables ni suavizar su consumo inter temporal; las que ya arrastran pasivos deben destinar sus flujos a desapalancarse. Se configura así un círculo vicioso clásico: contracción de ventas, deterioro de la rentabilidad corporativa, destrucción de puestos de trabajo y una merma directa en la recaudación fiscal.

El impacto social y sectorial es inocultable. El empleo asalariado privado registrado perforó los pisos previos y se ubica en torno a los 6,1 millones de trabajadores, marcando su nivel más bajo en cuatro años y medio.

Los salarios superaron la inflación en agosto, pero los ingresos de los trabajadores registrados todavía acumulan pérdidas de poder adquisitivo en la comparación interanual, según el INDEC.

El trilema de la política económica y el vacío temporal de las inversiones

Frente a este escenario, la teoría económica tradicional contempla tres vías de acción para reactivar la demanda agregada, cada una con severas restricciones políticas e institucionales:

Estimular el gasto público (obra pública, transferencias discrecionales o subsidios masivos): Es un mecanismo de transmisión rápido, pero choca de frente con la regla sagrada del equilibrio fiscal y con el rechazo ideológico a cualquier formato asimilable al denominado "plan platita".

Dinamizar la inversión privada (incentivos fiscales y grandes proyectos estructurales): Es la vía más coherente con el programa económico oficial, pero padece de una rigidez temporal insalvable. Los proyectos de inversión demoran meses o años en diseñarse, financiarse, construirse y demandar mano de obra. Sus efectos sobre la demanda agregada no llegarán a tiempo para el próximo turno electoral.

Aumentar el ingreso disponible de los hogares (vía rebajas impositivas o desgravación transitoria del factor trabajo): Representa la herramienta de ejecución más veloz, dado que el recurso monetario se transfiere de manera directa al agente con mayor propensión marginal a consumir.

El dilema del equipo económico radica en ese "hueco temporal": los meses críticos en los cuales la economía demanda un estímulo de actividad, pero las inversiones estructurales aún no maduran.

La arquitectura de la propuesta: alivio de aportes sin alterar el costo laboral

Para cubrir ese bache sin emitir dinero ni violar el dogma fiscal, la alternativa óptima consiste en una reducción transitoria de la carga impositiva sobre el salario formal.

En la actualidad, un trabajador en relación de dependencia aporta el 17% de su salario bruto: 11% destinado al régimen previsional (jubilación), 3% a la obra social y 3% al PAMI. La propuesta consiste en recortar a la mitad el aporte jubilatorio (llevándolo del 11% al 5,5%) y el del PAMI (del 3% al 1,5%) durante un plazo perentorio de doce meses. La cobertura de la obra social se mantiene intacta.

Para el empleador, el costo laboral total no sufre alteraciones, preservando la competitividad de las contrataciones; la totalidad del beneficio impacta de forma directa y neta en el sueldo de bolsillo del trabajador, otorgándole 7 puntos porcentuales adicionales de su salario bruto.

La presente no debe interpretarse bajo ningún punto de vista como una solución de fondo: el volumen monetario neto que efectivamente recibirá cada asalariado en su bolsillo carece de la entidad cuantitativa necesaria para resolver la asfixia estructural de su economía doméstica o modificar de forma permanente su poder adquisitivo. Su alcance se acota estrictamente a la categoría de un alivio transitorio, diseñado con el propósito táctico de amortiguar el tramo más agudo de la crisis por la caída del consumo mientras los flujos de inversión real maduran o se diseña una reforma de genuina profundidad.

Macroeconomía del estímulo: costos netos, multiplicadores y la inevitabilidad de rentas generales

Para dimensionar el impacto fiscal y monetario de esta medida, es necesario acudir a los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El universo objetivo comprende a unos 6,13 millones de asalariados privados registrados y 3,12 millones de empleados públicos, totalizando 9,25 millones de trabajadores. Tomando como referencia una remuneración bruta promedio en el sector privado de 1,98 millones de pesos, un recorte de 7 puntos porcentuales implica una inyección bruta de liquidez de aproximadamente 1,28 billones de pesos mensuales, lo que equivale a unos 16,7 billones de pesos anuales (contemplando trece pagos por el aguinaldo).

Nota metodológica: Este cálculo opera sobre el salario promedio —sesgado al alza por los deciles de mayores ingresos— y no computa los topes de base imponible, por lo que el costo fiscal bruto real tenderá a ser inferior en la práctica.

Bajo un contexto de restricción de liquidez y altos niveles de endeudamiento familiar, es razonable asumir una propensión marginal a consumir (PMC) del 95% para estos fondos. Bajo esta hipótesis, el impulso inicial al consumo minorista se ubicaría en torno a los 15,8 billones de pesos anuales, una cifra equivalente a entre el 1,4% y el 1,8% del PBI.

Este incremento en las transacciones genera un retorno automático de recaudación tributaria a través del IVA, Ingresos Brutos y tasas locales. Aplicando una presión tributaria marginal estimada entre el 20% y el 30%, y considerando multiplicadores conservadores de entre 1,3 y 1,5 (habituales en economías con capacidad ociosa pero abiertas al comercio exterior), el Estado lograría recuperar entre el 25% y el 43% del costo bruto inicial. El costo fiscal neto se contraería así a una horquilla de 10 a 12 billones de pesos para el año.

Ser rigurosos exige admitir que la medida no se autofinancia —para lograrlo, el multiplicador debería ubicarse en un rango irrealista de 3,5 a 5,3—. No obstante, su virtud macroeconómica radica en morigerar la caída de la actividad, evitando que el desplome de la recaudación por recesión supere al costo fiscal de la medida.

La diferencia neta no se financiará con emisión monetaria, sino mediante asignaciones de Rentas Generales del Tesoro, compensando al sistema previsional y al PAMI para evitar desfinanciamientos estructurales. Adicionalmente, se podría evaluar la postergación temporal por 12 meses de otras cargas (como el FAL) para recuperar entre un 1% y un 2,5% adicional del salario bruto según el perfil de la firma.

Riesgos, sombra fiscal y salida: los límites de un puente transitorio

Ninguna política económica carece de contraindicaciones. Cuatro riesgos principales deben ser monitoreados con precisión quirúrgica:

Costo fiscal neto: Los 10 a 12 billones de pesos exigen una reasignación explícita de partidas en el Presupuesto Nacional para garantizar la compensación vía Rentas Generales.

Efecto de salida: Al cumplirse los doce meses, el sueldo de bolsillo experimentará una contracción nominal al restituirse los aportes originales, generando inevitablemente una presión política sectorial para prorrogar el esquema. La temporalidad debe estar blindada legalmente desde el día inicial.

Filtraciones macroeconómicas: Una fracción marginal de los pesos volcados se destinará a la adquisición de bienes importados o a la dolarización de carteras, mientras que otra parte se orientará a la cancelación de deudas bancarias previas. Si bien esto último sanea los balances familiares, neutraliza parcialmente el multiplicador sobre el consumo masivo inmediato.

Asimetría sectorial: Al acotarse estrictamente al empleo registrado, la medida deja fuera del estímulo directo al vasto universo de la economía informal y el monotributo, cuya elasticidad ingreso es aún más frágil.

Conclusión

Cuando la inversión real demora su maduración en el horizonte y el estímulo masivo por la vía del gasto público subvencionado resulta políticamente inviable e inflacionario, el instrumental ortodoxo se agota. Devolverle transitoriamente al trabajador formal una porción sustancial de sus propios aportes previsionales no constituye una medida gratuita ni exenta de costos fiscales. Sin embargo, representa una herramienta quirúrgica, exenta de emisión monetaria, capaz de inyectar poder de compra genuino en la calle y estabilizar el consumo masivo en el momento exacto en que la economía más lo necesita, sirviendo como un dique de contención eficaz mientras el motor de las inversiones privadas termina de encenderse.