Salarios en caída libre: casi dos tercios de los trabajadores de bajos ingresos se quedan sin dinero en diez días

Un informe del Banco Provincia mostró que la proporción de trabajadores que se quedaron sin dinero del sueldo antes del día 10 pasó de 17,9% en diciembre de 2023 al 23,2% en igual mes de 2025. En 2026, esta situación se profundizó.

La caída de los salarios genera un fuerte impacto en el bolsillo de los trabajadores. Los haberes cada vez duran menos tiempo y se observa una tendencia más pronunciada en los empleados de ingresos más bajos. El 56% de los trabajadores de bajos ingresos se queda sin dinero del sueldo antes del día 10 , según datos de más de 320 mil cuentas sueldo de trabajadores del sector privado que cobran sus haberes en Banco Provincia .

"La idea de que la gente no llega a fin de mes es una pelotudez que impulsó el kirchnerismo", aseguró días atrás el presidente Javier Milei . "La frase suena linda y es una tontería del tamaño de una casa. Si se quedan sin plata verdaderamente el 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?", complementó el mandatario en una exposición en Neuquén.

Un informe del Banco Provincia mostró que la proporción de trabajadores que se quedaron sin dinero del sueldo antes del día 10 pasó de 17,9% en diciembre de 2023 al 23,2% en igual mes de 2025. Al mismo tiempo, la fecha en la que la mitad de las personas agotó su salario se adelantó dos días al pasar del 24 al 22 del mes, asimismo creció la porción del ingreso que ya había sido utilizada al día siguiente del cobro, ascendió del 18,5% al 23,5% .

Los salarios registrados cayeron 0,8% real entre enero y agosto, mientras que los públicos avanzaron 0,6% pero si se toma desde noviembre de 2023 el poder adquisitivo se hundió 15,3%, según datos de INDEC . Para los trabajadores de empresas privadas los haberes se hundieron 2,3% real desde la llegada de Javier Milei al Ejecutivo.

Si bien el salario se agota más rápido, las personas no muestran un consumo mayor. De hecho, el consumo real realizado con tarjetas y Cuenta DNI retrocedió 8,6% entre julio 2025 y mismo mes de este año . Si la comparación se realiza contra 2023, la caída del consumo real alcanza el 20%.

La metodología utilizada se basa en el seguimiento diario de cuentas sueldo de trabajadores del sector privado que cobran en Banco Provincia y que no transfieren sus haberes a otras entidades. El estudio considera que una persona se quedó sin plata del sueldo cuando el saldo proveniente de ese ingreso llega a cero debido a pagos, consumos, extracciones, transferencias o compra de dólares.

Salarios 2026: al quinto día después del cobro, los trabajadores ya utilizaron la mitad del sueldo

El informe muestra que a los cinco días de haber cobrado, todo el universo de trabajadores analizado por el Banco Provincia ya había utilizado la mitad del sueldo. Cabe destacar que en esos primeros días del mes ingresan los débitos automáticos y se pagan la tarjeta de crédito y gran parte de los gastos fijos, como por ejemplo el alquiler y servicios.

Para el día 10, más de un tercio de los trabajadores (36%) se había quedado sin saldo proveniente de su salario. Hacia el día 20, ese porcentaje ascendía al 57%, es decir, casi seis de cada diez personas ya no contaban con dinero de su haber mensual.

Entre quienes perciben salarios bajos, el 56% se quedó sin dinero del sueldo antes del día 10 y la mitad agotó sus recursos hacia el día 7. En los segmentos medios-bajos, el porcentaje fue de 40% y la mitad se quedó sin saldo hacia el día 14.

A medida que aumenta el nivel de ingresos, la situación mejora, aunque sigue mostrando señales de deterioro: entre los sectores de ingresos altos, el 21% agotó el salario antes del día 10 y la mitad llegó sin dinero al día 24.

Entre quienes perciben ingresos equivalentes a $1,2 millones de mensuales, la proporción de trabajadores que se quedaron sin dinero antes del día 10 aumentó 5,9 puntos porcentuales entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. Para ingresos de $2 millones, el incremento fue de 5,2 puntos. En cambio, para salarios equivalentes a $4 millones, el aumento fue de apenas 1,5 puntos.

“Los datos muestran algo que vemos todos los días cuando recorremos la provincia y conversamos con trabajadores, comerciantes y pymes: cada vez a más familias el ingreso les dura menos. Y eso ocurre incluso en un contexto donde el consumo se retrajo”, señaló Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia.

Y añadió: “El informe refleja cómo la pérdida de capacidad de compra en la vida cotidiana impacta sobre la actividad económica. Por eso, considerar que la macroeconomía está ordenada cuando los salarios alcanzan menos y las familias enfrentan mayores dificultades para llegar a fin de mes es una mirada muy reduccionista de la realidad económica de la Argentina”.