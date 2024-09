Salarios requeridos en tecnología: la brecha con los otros sectores se achicó a mínimos de cinco años

La diferencia de sueldos entre el sector IT y el resto del mercado sufrió una disminución de 19 puntos porcentuales, con respecto al segundo semestre del 2023, cuando la diferencia era del 20,1%.

Los salarios pretendidos en el sector tecnológico son, en promedio, 1% mayores que la media del mercado , según un informe elaborado de forma conjunta por el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad y Bumeran . Además, la brecha salarial entre el sector IT y el resto del mercado sufrió una disminución de 19 puntos porcentuales, con respecto al segundo semestre del 2023, cuando la diferencia era del 20,1% .

La diferencia salarial entre el sector IT y los demás sectores en el primer semestre es menos significativa en roles junior, donde presenta una diferencia del 5%, frente al 5,9% que se observaba en el período previo. La brecha con los otros sectores es aún más pronunciada en posiciones semi senior y senior, con una discrepancia del 16,9% (vs. el 12,5% del semestre previo). En contraste, en los cargos de mayor jerarquía se observa que la remuneración pretendida en el sector IT estuvo incluso por debajo de la media de mercado, con -13,1% para puestos de supervisor o jefe.