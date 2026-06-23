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23 de junio 2026 - 16:05

Los salarios registrados cortaron en abril una racha de siete caídas, pero continúan casi 4% real debajo de septiembre

ámbito.com | Erika Cabrera
Por Erika Cabrera

Los salarios de los trabajadores privados mejoraron, pero los públicos volvieron a perder frente a la inflación y se afianza la pérdida del poder adquisitivo por encima del 17%.

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Depositphotos

Los salarios registados -que incluyen públicos y privados- subieron 3,5% en abril frente a una inflación de 2,6%, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, los haberes recuperaron algo de terreno, al tener una mejora de 0,85% del poder adqusitivo tras caer ininterrumpidamente desde septiembre de 2025.

Sin embargo, esa suba real de los haberes se explica en su totalidad por los salarios de los empleados privados, que aumentaron 4%; mientras que los públicos se incrementaron apenas un 2,3% y quedaron nuevamente por debajo del índice de precios al consumidor (IPC).

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