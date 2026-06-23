Los salarios registados -que incluyen públicos y privados- subieron 3,5% en abril frente a una inflación de 2,6%, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, los haberes recuperaron algo de terreno, al tener una mejora de 0,85% del poder adqusitivo tras caer ininterrumpidamente desde septiembre de 2025.
Los salarios registrados cortaron en abril una racha de siete caídas, pero continúan casi 4% real debajo de septiembre
Los salarios de los trabajadores privados mejoraron, pero los públicos volvieron a perder frente a la inflación y se afianza la pérdida del poder adquisitivo por encima del 17%.
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El PBI creció 2,3% anual en el primer trimestre, pero la inversión sumó un nuevo retroceso
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El salario pretendido por los argentinos promedió los $1.805.897 en mayo y volvió a perder contra la inflación
Sin embargo, esa suba real de los haberes se explica en su totalidad por los salarios de los empleados privados, que aumentaron 4%; mientras que los públicos se incrementaron apenas un 2,3% y quedaron nuevamente por debajo del índice de precios al consumidor (IPC).
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