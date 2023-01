Salarios del sector registrado cayeron en 2022: ¿qué se espera para este año?

“En lo que va de esta administración, la caída promedio en base al RIPTE es de 2,1%. Con lo cual, eso da la pauta que se explica en su totalidad por la caída del año pasado. La aceleración de precios del 2022 borró el pequeño avance que había tenido el poder de compra de los salarios registrados”, analizó Sergio Chouza, director de la consultora Sarandí.

En ese escenario, al considerar los factores que incidieron en una nueva caída del salario real, Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, señaló a Ámbito: “Lo que pasó en 2022 es un fenómeno que se viene repitiendo hace unos años: la inflación no solo es creciente, sino que termina siendo siempre más elevada que la que estaba prevista a comienzo del año. Eso genera que las paritarias lleguen tarde. Cuando se mira el RIPTE, se miran salarios registrados, que en su gran mayoría tiene paritarias; esas paritarias van corriendo de atrás a la inflación. En 2022 fue claro, se arrancó con acuerdos en torno al 40%, y después empezaron a aparecer acuerdos del 70%. Para fin de año, hubo algunos acuerdos que superaron la inflación”.

Si bien muchos acuerdos paritarios de distintas actividades estuvieron por encima de la inflación acumulada durante el año pasado, varios de ellos “todavía no se hicieron efectivos”. “Como Comercio, que revisó paritarias a casi un 100%, pero la revisión se hace efectiva en el primer trimestre de este año. No se traslada mecánicamente la negociación de las paritarias al año calendario. Otro caso paradigmático fue Camioneros, que cerró 107%, pero gran parte se hace efectivo en 2023”, detalló Campos.

“Depende de cada actividad. Cada paritaria es un mundo. Cuando se ve RIPTE se ve el promedio. La clave es que, al momento de negociar el primer acuerdo, el porcentaje de inflación que tienen los sindicatos y los empleadores , es un porcentaje que termina siendo muy inferior a la inflación que finalmente cierra ese año. Eso hace que termines corriendo de atrás y que gran parte de la recomposición la terminas teniendo el año siguiente”, remarcó Campos.

Perspectivas 2023

En tanto, al referirse a lo que pueda ocurrir con los salarios durante este año, considerando que desde el Gobierno buscan poner un techo del 60% en las paritarias, Campos señaló: “Todos hablamos de un 60%, pero no creo que los primeros acuerdos salariales terminen estando con un número en torno a ese porcentaje, porque es lo que viene pasando todos los años. De hecho, tanto los sindicatos como los empleadores, saben que ese acuerdo no es definitivo. Lo que se juega ahí es cómo se distribuyen los acuerdos. Este año va a depender qué pase con la inflación y cómo se de la dinámica de las revisiones salariales. No va a ser tan definitorio lo que se negocie en el primer tramo”.

Por su parte, Chouza analizó al respecto: “Creo que todo se va a jugar en base a cómo dé la trayectoria inflacionaria de este año. Porque se arrastra una inercia de paritarias, que viene viajando en la zona de entre el 90% y el 100%, obviamente con mucha heterogeneidad por sectores de actividad, pero que se fue ajustando, actualizando en función a las previsiones de inflación del último trimestre del 2022. Es decir, tomando como consideración la expectativa de inflación anual en la zona del 100% que dejó el año pasado”.

“Por lo tanto, si hay una ruptura de la curva ascendente que se verificó durante toda la segunda parte del año pasado, eso va a garantizar una recuperación de los salarios. Obviamente, cuanto más desacelere la inflación, más generosa va a ser esa recuperación de salarios”, remarcó el director de la consultora Sarandí, quien agregó: “En cambio, si se vuelve a tener inflación en la zona del 6%, anualizada en la zona del 100%, posiblemente te mantengas en un efecto serrucho, con algún mes de recuperación y otro de caída. El gran desafío del ministerio de Economía tiene que estar en dar estos pasos consistentes en la baja de inflación”.

En tanto, según detalló Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso, “el salario real argentino viene cayendo desde hace una década”. “En términos reales, el RIPTE cayó 24% desde 2013 (máximo de las últimas dos décadas). Por otro lado, si medimos el RIPTE en dólares, vemos que en 2017 era u$s1.400 mientras que en diciembre de 2022 fue de u$s597. Este proceso además se dio en medio de una precarización laboral de facto, ya que mientras el empleo asalariado privado registrado se encuentra estancado, ha subido significativamente el empleo informal o ‘en gris’”, detalló.

“Para este año no esperamos un cambio en esta tendencia. Los salarios registrados podrían caer hasta un 5% real en promedio, aunque con heterogeneidades entre los diferentes sectores. Se combinará un escenario de aceleración inflacionaria (los precios crecerían 106% en 2023) con una consolidación de la recesión. En total, esperamos que la actividad económica anote caídas del orden del 3% anual en la segunda mitad del año, con su natural efecto en el empleo y las remuneraciones”, subrayó Marí, quien concluyó: "La recuperación del poder adquisitivo de las remuneraciones exige que la economía y los trabajadores ganen productividad. Y esto solo es posible de mano de un shock de inversión y de crecimiento. Algo que no ocurrirá si no se realizan reformas estructurales sobre la economía argentina".