¡Ofertas en decoración navideña! Este supermercado lanza mega descuentos para el árbol de Navidad

Se acerca una de las épocas del año en el que todos quieren decorar el arbolito de navidad y este supermercado tiene ofertas en adornos para renovar.

Las promociones de navidad para decorar el hogar: cómo aprovechar los descuentos. Pixabay

Armar el árbol de Navidad y decorar el hogar para recibir las fiestas es quizá uno de los rituales familiares más amado en casi todo el mundo. Cada país puede tener sus costumbres, pero sigue siendo una actividad hogareña que logra ablandar hasta los corazones más duros.

Es en esta temporada del año, que Carrefour llega con sus mega ofertas para comprar más adornos navideños. En esta época, nada está demás, ya que cada mínimo detalle colabora para crear el ambiente armonioso adecuado para las fiestas que se acercan rápidamente.

carrefour apertura 2024 Prensa 15% off en adornos de navidad en Carrefour Los descuentos están disponibles hasta el 18 de noviembre, fecha en la que el supermercado renovará su lista de promociones, como le es habitual.

Para recibir esta navidad con las mejor decoración, Carrefour ofrece desde 15% de descuento en árboles de navidad. La variedad de materiales incluye arboles de pino hasta de cepillo deco o papel iridiscente. Para la decoración de ambientes hay bolas de cristal, pesebres, muñecos de nieve y figuras de poliresina que representan a Papá Noel.

50% off en la segunda unidad La variedad es similar a los productos antes nombrados, pero este gran descuento aplica llevando dos productos combinables, por lo que es recomendado para la compra de guirnaldas y adornos para el arbolito: se pueden encontrar bochas, globos, guirnaldas, piñas y adornos con distintas formas que van desde corazones, flores o animales. Se pueden comprar por unidad o recurrir a los kits que tienen varios en una bolsa.

