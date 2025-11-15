La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comenzó a entregar los haberes de noviembre a los beneficiarios de las Asignaciones Familiares. Asimismo, actualizó los topes de ingreso de las familias, que determinan cuánto dinero le corresponde a cada beneficiario.
Estos son los topes de ingresos para cobrar las Asignaciones Familiares de ANSES en noviembre 2025
Conocé los nuevos valores de los haberes para este conjunto de prestaciones, según las ganancias de cada familia.
-
ANSES comenzará con los depósitos de las jubilaciones máximas de noviembre 2025
-
Mi ANSES: cómo consultar el monto que voy a cobrar en noviembre 2025
Por otro lado, todas las prestaciones de ANSES recibieron un aumento del 2,1% este mes, ya que se les agregó el porcentaje de inflación registrado en septiembre. La razón para ello es el Decreto de Movilidad Jubilatoria, que establece que los cobros del organismo se actualizan en base al dato inflacionario de septiembre.
Topes de ingresos para las Asignaciones Familiares de ANSES
Debido a la actualización de montos reciente, el tope de ingreso máximo para los grupos familiares es de $4.907.218, mientras que para cada integrante es de $2.453.609. Esto implica que quienes reciban cobres mayores a estos valores no podrán acceder a las Asignaciones Familiares.
Montos de las Asignaciones Familiares de ANSES en noviembre 2025
A partir del aumento mensual, estos son los valores actualizados para todas las asignaciones familiares de ANSES en noviembre, según los ingresos de cada grupo familiar:
Asignación Familiar por Hijo
-
Ingreso Grupo Familiar hasta $926.676: $59.851
-
Ingreso Grupo Familiar entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371
-
Ingreso Grupo Familiar entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418
-
Ingreso Grupo Familiar entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597
Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad
-
IGF hasta $926.676: $194.873
-
IGF entre $926.676,01 y $1.359.061: $137.860
-
IGF desde $1.359.061,01: $87.007
Asignaciones de Pago Único
-
Nacimiento hasta $4.907.218: $69.763
-
Adopción hasta $4.907.218: $417.116
-
Matrimonio hasta $4.907.218: $104.459
Asignación por Prenatal
-
Ingreso Grupo Familiar hasta $926.676: $59.851
-
Ingreso Grupo Familiar entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371
-
Ingreso Grupo Familiar entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418
-
Ingreso Grupo Familiar entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597
Asignación por Cónyuge
- IGF hasta $4.907.218: $14.519
Asignación por Maternidad
- Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF), el cálculo depende de la remuneración bruta
Calendario de pagos de ANSES de noviembre 2025
Estas son todas las fechas de cobro vigentes a partir del lunes 17 de noviembre, que están organizadas según el último número del DNI de cada titular:
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 5: 17 de noviembre
DNI terminados en 6: 18 de noviembre
DNI terminados en 7: 19 de noviembre
DNI terminados en 8: 20 de noviembre
DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Maternidad
Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
DNI terminados en 5: 17 de noviembre
DNI terminados en 6: 18 de noviembre
DNI terminados en 7: 19 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
Asignación por Embarazo
DNI terminados en 5: 17 de noviembre
DNI terminados en 6: 18 de noviembre
DNI terminados en 7: 19 de noviembre
DNI terminados en 8: 20 de noviembre
DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre
Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
- Temas
- ANSES
Dejá tu comentario