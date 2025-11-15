SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

15 de noviembre 2025 - 11:15

Estos son los topes de ingresos para cobrar las Asignaciones Familiares de ANSES en noviembre 2025

Conocé los nuevos valores de los haberes para este conjunto de prestaciones, según las ganancias de cada familia.

ANSES actualiza los topes máximos de ingresos por grupo familiar todos los meses.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comenzó a entregar los haberes de noviembre a los beneficiarios de las Asignaciones Familiares. Asimismo, actualizó los topes de ingreso de las familias, que determinan cuánto dinero le corresponde a cada beneficiario.

Por otro lado, todas las prestaciones de ANSES recibieron un aumento del 2,1% este mes, ya que se les agregó el porcentaje de inflación registrado en septiembre. La razón para ello es el Decreto de Movilidad Jubilatoria, que establece que los cobros del organismo se actualizan en base al dato inflacionario de septiembre.

Asignaciones familiares.jpg

Topes de ingresos para las Asignaciones Familiares de ANSES

Debido a la actualización de montos reciente, el tope de ingreso máximo para los grupos familiares es de $4.907.218, mientras que para cada integrante es de $2.453.609. Esto implica que quienes reciban cobres mayores a estos valores no podrán acceder a las Asignaciones Familiares.

Montos de las Asignaciones Familiares de ANSES en noviembre 2025

A partir del aumento mensual, estos son los valores actualizados para todas las asignaciones familiares de ANSES en noviembre, según los ingresos de cada grupo familiar:

Asignación Familiar por Hijo

  • Ingreso Grupo Familiar hasta $926.676: $59.851

  • Ingreso Grupo Familiar entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371

  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418

  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad

  • IGF hasta $926.676: $194.873

  • IGF entre $926.676,01 y $1.359.061: $137.860

  • IGF desde $1.359.061,01: $87.007

Asignaciones de Pago Único

  • Nacimiento hasta $4.907.218: $69.763

  • Adopción hasta $4.907.218: $417.116

  • Matrimonio hasta $4.907.218: $104.459

Asignación por Prenatal

  • Ingreso Grupo Familiar hasta $926.676: $59.851

  • Ingreso Grupo Familiar entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371

  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418

  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597

Asignación por Cónyuge

  • IGF hasta $4.907.218: $14.519

Asignación por Maternidad

  • Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF), el cálculo depende de la remuneración bruta
Calendario de pagos de ANSES de noviembre 2025

Estas son todas las fechas de cobro vigentes a partir del lunes 17 de noviembre, que están organizadas según el último número del DNI de cada titular:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

