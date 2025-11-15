Estos son los topes de ingresos para cobrar las Asignaciones Familiares de ANSES en noviembre 2025







Conocé los nuevos valores de los haberes para este conjunto de prestaciones, según las ganancias de cada familia.

ANSES actualiza los topes máximos de ingresos por grupo familiar todos los meses.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comenzó a entregar los haberes de noviembre a los beneficiarios de las Asignaciones Familiares. Asimismo, actualizó los topes de ingreso de las familias, que determinan cuánto dinero le corresponde a cada beneficiario.

Por otro lado, todas las prestaciones de ANSES recibieron un aumento del 2,1% este mes, ya que se les agregó el porcentaje de inflación registrado en septiembre. La razón para ello es el Decreto de Movilidad Jubilatoria, que establece que los cobros del organismo se actualizan en base al dato inflacionario de septiembre.

Asignaciones familiares.jpg Puntal Topes de ingresos para las Asignaciones Familiares de ANSES Debido a la actualización de montos reciente, el tope de ingreso máximo para los grupos familiares es de $4.907.218, mientras que para cada integrante es de $2.453.609. Esto implica que quienes reciban cobres mayores a estos valores no podrán acceder a las Asignaciones Familiares.

Montos de las Asignaciones Familiares de ANSES en noviembre 2025 A partir del aumento mensual, estos son los valores actualizados para todas las asignaciones familiares de ANSES en noviembre, según los ingresos de cada grupo familiar:

Asignación Familiar por Hijo Ingreso Grupo Familiar hasta $926.676: $59.851

Ingreso Grupo Familiar entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371

Ingreso Grupo Familiar entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418

Ingreso Grupo Familiar entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597 Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad IGF hasta $926.676: $194.873

IGF entre $926.676,01 y $1.359.061: $137.860

IGF desde $1.359.061,01: $87.007 Asignaciones de Pago Único Nacimiento hasta $4.907.218: $69.763

Adopción hasta $4.907.218: $417.116

Matrimonio hasta $4.907.218: $104.459 Asignación por Prenatal Ingreso Grupo Familiar hasta $926.676: $59.851

Ingreso Grupo Familiar entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371

Ingreso Grupo Familiar entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418

Ingreso Grupo Familiar entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597 Asignación por Cónyuge IGF hasta $4.907.218: $14.519 Asignación por Maternidad Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF), el cálculo depende de la remuneración bruta anses gente personas Calendario de pagos de ANSES de noviembre 2025 Estas son todas las fechas de cobro vigentes a partir del lunes 17 de noviembre, que están organizadas según el último número del DNI de cada titular:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 5: 17 de noviembre DNI terminados en 6: 18 de noviembre DNI terminados en 7: 19 de noviembre DNI terminados en 8: 20 de noviembre DNI terminados en 9: 25 de noviembre Asignación por Maternidad Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 5: 17 de noviembre DNI terminados en 6: 18 de noviembre DNI terminados en 7: 19 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre Asignación por Embarazo DNI terminados en 5: 17 de noviembre DNI terminados en 6: 18 de noviembre DNI terminados en 7: 19 de noviembre DNI terminados en 8: 20 de noviembre DNI terminados en 9: 25 de noviembre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

