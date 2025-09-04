Semana de descuentos: este supermercado ofrece una promoción exclusiva para los clientes de un banco







Descubrí de qué trata el nuevo beneficio dirigido para quienes realicen sus pagos con la tarjetas de esta entidad financiera.

Coto ofrece promociones exclusivas para quienen cuenten con tarjetas de distintos bancos.

Muchos bancos ofrecen promociones exclusivas para sus clientes y quienes paguen con sus tarjetas de crédito o débito. Esto incluye a los supermercados, ya que la cadena Coto ofrece un descuento especial para los compradores que cuenten con los plásticos del Banco Macro.

Es necesario estar atento a las promociones de Coto, ya que algunas de ellas estarán disponibles por días específicos. Por ejemplo, el beneficio mencionado estuvo vigente el pasado martes, pero también habrá una segunda oportunidad para quienes no pudieron aprovecharlo.

Este martes 2 y el próximo martes 9 de septiembre, aquellos clientes de Coto que abonen sus insumos con las tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Macro tendrán un 25% de descuento sin tope de reintegro.

Esta promoción es válida únicamente para compras realizadas en las sucursales de la cadena de supermercados encontradas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Neuquén, Entre Ríos, Mendoza y Santa Fe.

Otras promociones de bancos en Coto para hoy, 4 de septiembre COTO.jpg Además del Macro, los compradores de Coto podrán acceder a descuentos con las siguientes entidades bancarias: ICBC: 20% de descuento todos los jueves sin tope de reintegro con Tarjeta de Débito Visa.

20% de descuento todos los jueves sin tope de reintegro con Tarjeta de Débito Visa. Banco Comafi: 25% de descuento todos los jueves con tope de reintegro de $10.000 con Tarjeta de Débito Visa.

25% de descuento todos los jueves con tope de reintegro de $10.000 con Tarjeta de Débito Visa. Banco Columbia: 20% de descuento todos los jueves con tope de reintegro de $8.000 con Tarjeta Visa Débito.

20% de descuento todos los jueves con tope de reintegro de $8.000 con Tarjeta Visa Débito. Banco Columbia: 20% de descuento en un pago todos los jueves con tope de reintegro con Tarjeta de Crédito Visa y Mastercard. Por otro lado, otros beneficios disponibles para aprovechar en la cadena de supermercados hoy son: Plan Z: 3 cuotas sin interés todos los días al abonar con Tarjeta Naranja

3 cuotas sin interés todos los días al abonar con Tarjeta Naranja Programa Ciudadanía Porteña: 15% de descuento todos los martes y jueves sin tope de reintegro.

15% de descuento todos los martes y jueves sin tope de reintegro. Jubilados y pensionados: 15% de descuento en un pago presentando el DNI.

15% de descuento en un pago presentando el DNI. Beneficios ANSES: 10% de descuento de lunes a jueves sin tope de reintegro con tarjetas de débito y crédito.

