Septiembre 2025 con descuentos: este supermercado ofrece grandes rebajas en televisores







La cadena lanzó promociones limitadas con montos especiales en productos seleccionados, disponibles en sucursales y online.

Esta cadena de supermercados ofrece grandes descuentos en Smart TV.

Con la llegada del mes de septiembre, se siente cada vez más el fin de año y las grandes cadenas aprovechan para ir contra la competencia atrayendo a los clientes con ofertas cada vez más interesantes. Entonces en este contexto, la electrónica ocupa un lugar central, y los televisores se convirtieron en los protagonistas de las promociones.

En esta oportunidad es COTO, uno de los supermercados más importantes del país, el que habilitó una serie de rebajas en modelos de distintas marcas y tamaños. Pero lo mejor de todo es que quienes tengan la tarjeta Comunidad Coto pueden acceder a beneficios adicionales que hacen que los precios sean todavía más bajos.

Televisores sUPERMERCADO

Outlet de televisores: las ofertas de COTO En los primeros días del mes, la cadena puso a disposición unos descuentos importantes, tanto en locales físicos como en su canal online. Entre los productos más destacados, se encuentra un Smart TV Top House de 32 pulgadas, que pasó de costar $275.988 a $214.994, con un ahorro del 20% en un solo pago con Comunidad Coto.

Pero de todas formas hay otros modelos que también se suman a la promoción:

LG 50’’ Precio regular: $759.999

Precio en oferta: $607.999

Ahorro: 20% en un pago con tarjeta Comunidad Coto Philips 43’’ Precio regular: $489.999

Precio en oferta: $391.999

Ahorro: 20% BGH 55’’ Precio regular: $999.999

Precio en oferta: $799.999

Ahorro: 20% Hisense 40’’ Precio regular: $474.999

Precio final: $474.999

Ahorro: 30% exclusivo con Comunidad Coto Estas promociones son parte de una estrategia mucho más grande que mantienen las grandes cadenas y consiste en asignar días y productos específicos para competir con rebajas atractivas. Con estas grandes rebajas, septiembre es una gran oportunidad para poder al fin renovar el televisor del living o sumar un segundo equipo en el hogar sin pagar de más.

