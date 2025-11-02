Ganó millones con una de las series más vistas de los 90, pero terminó al borde de la ruina por sus polémicas

Logro ganar millones con su trabajo en la televisión, pero su polémica vida privada casi lo lleva a la ruina.

Logró ganar millones en uno de los grandes éxitos de los 90, pero su vida personal fue un verdadero infierno.

Muchos piensan que, con el éxito y los millones de ganancia , llega una vida repleta de alegrías. Pero no siempre quienes consiguen adquirir fama y una gran fortuna pueden llevar adelante todo esto sin quitarse la presión o las malas juntas, por lo que terminan de complicar todo.

Jeremy Jackson había conseguido meterse en el corazón de todos, al ser uno de los personajes principales de la recordada serie Baywatch , que contó con estrellas inolvidables como él, David Hasselhoff y Pamela Anderson.

Jackson tuvo una carrera marcada principalmente por Baywatch, pero también participó de éxitos como Shout en 1991, Expose en 2005 y Blood Effects en 2011. En el recordado éxito Guardianes de la Bahía en Latinoamérica, tenía un salario de 3500 dólares por episodio.

El actor en la actualidad se alejó de las cámaras y reorganizó su vida.

Jeremy logró acumular 77 mil dólares por cada temporada , en la cual interpretaba a Hobie Buchannan , quién en un principio era encarnado por Brandon Call. Incluso logró estar tres veces nominado en los Premios Young Artist como mejor actor joven en un papel secundario.

Por sus distintas apariciones en series y películas tanto para el cine como para televisión, además de participar en distintos realitys, se estima que consiguió ganar sumas de millones de dólares . Pero detrás de las luces de Hollywood había una vida que atravesaba muchos problemas, entre ellos los de adicción.

Polémicas, adicciones y prisión: la caída del actor

En una temprana edad, la cual traía las presiones de tener que filmar uno de los éxitos más impresionantes de la televisión, aparecieron las drogas en su vida. Reconoció que desde muy joven había probado marihuana, éxtasis y metanfetaminas, que destruyeron su vida.

"Gané entre dos y tres millones con Baywatch. Tenía los medios para autodestruirme: mucho dinero y mucha gente a mi alrededor", reveló años después. Actualmente, su patrimonio se estima en 300 mil dólares. Entre los escándalos que protagonizó, en 2015 se lo acusó de haber apuñalado a un hombre en California, aunque los cargos fueron retirados al alegar que fue en defensa propia.

Jeremy Jackson reapareció tiempo después mostrando un gran cambio físico. Luce una barba gris bastante llamativa, pero se nota que ha dejado de consumir estupefacientes y se dedica a llevar una vida sana. Se dedica a ser entrenador personal e incluso ha lanzado su propia marca de batidos de proteínas, a los cuáles llamó "Shake Addict".