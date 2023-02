Cavallo: "Lo mejor que puede conseguir Massa es estabilizar la tasa de inflación en el 6%"

Sergio Massa-deuda-recompra de bonos Sergio Massa. Ministerio de Economía

En diálogo con La Nación +, el economista amplió su análisis y señaló que se refiere a "una inflación igual a la que se dio en el año 2022". "Para mí eso es lo mejor que puede conseguir. Y si consigue eso, Massa y el Gobierno se pueden dar por satisfecho", añadió.

Asimismo, el ex ministro de Economía recomendó: "Massa y el Gobierno tienen que tratar de evitar un descontrol total. Y yo creo que también a la oposición, si aspira a gobernar, le conviene que no haya un descontrol total, porque si no va a quedar muy, muy desorganizada la economía y va a ser muy difícil inducir expectativas de que luego los problemas se van a resolver".