Dólar, inflación y las PASO: las 10 definiciones más importantes de Sergio Massa

"La sociedad necesita respuestas concretas. Por ejemplo la reducción de la inflación, bajar un punto por bimestre. Bajar y estabilizar, para llegar a diciembre de 2023 abajo de los 3 puntos. Ese es mi mayor desafío y responsabilidad", sostuvo.

Sobre su posible candidatura en el BID

Massa también descartó la posibilidad de ser presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y señaló: "Tengo bastante con el trabajo que tengo acá para cerrar el año".

"Mi principal obligación para 2023 es bajar la inflación al 3 por ciento y no pensar en mi candidatura. Tengo que estar afuera de la cuestión política cotidiana por el nivel de problemas que tiene la Argentina y que no me permite distraerme ni un segundo. Es mi convicción política", indicó el titular del Palacio de Hacienda, en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).

En ese aspecto, dejó entrever un compromiso con sus hijos y deslizó que tiene "un planteo familiar alrededor de cuánto tiempo más se puede estar expuesto, sometido a que te apunten con lo que hacés, lo que decís", aseguró.

Según indicó la agencia Bloomberg, a Massa lo ponen como presidente del BID desde los Estados Unidos, pero esa situación fue descartada por el ministro.

"No tuve una sino varias reuniones y el tema del rol del BID en la región es un tema que apareció en la charla, pero con el rol de la Argentina en ese banco. Nos pone en condiciones de tener preponderancia en la toma de decisiones, de tener un programa regional en Latinoamérica. Y lo que cuenta Bloomberg es que en esas charlas hubo planeos alrededor del perfil que la Argentina debiera presentar", explicó Massa.

La situación de la economía

"Cuando asumí estábamos frente a una crisis y había que tomar una serie de decisiones que abarcaban a varios sectores del funcionamiento del Estado, y eso es mucho trabajo".

Massa reveló que cuando asumió el cargo recibieron la cartera "con un déficit fiscal del 12,4 por ciento" y admitió que "la situación todavía es crítica".

"No hablo de herencia porque no miro para atrás y se recibe sin beneficio de inventario. La gente está cansada de que le echemos la culpa al que estuvo antes. Tenemos que dar soluciones", señaló.

Asimismo, Massa afirmó que empezaron "a estabilizar la situación", aunque reveló que "todavía no es una situación cómoda y sigue siendo crítica". "Eso requiere que sigamos haciendo esfuerzo desde el Estado. Por eso en algunas áreas pedimos austeridad", agregó.

Toma de decisiones

En otro orden, negó que acuerde las decisiones con el mandatario nacional, Alberto Fernández, o con la vicepresidenta, Cristina Kirchner y precisó: "Las decisiones las tomo cuando estoy convencido de hacerlo. No es la tarea de un ministro permitir un estado asambleario. Eso sí, tengo la chance de semana a semana ir charlando sobre el rumbo, los problemas, con el presidente y con la vicepresidenta".

En relación a los cruces políticos entre Fernández y Cristina Kirchner, evaluó: "Lo que hay es un debate público de lo que significó la pandemia, el acuerdo con el FMI, lo que significa nuestra pelea para recuperar ingresos y cuál es el desafío para 2023".

Massa también sostuvo que no se tomó conciencia por parte de los argentinos de que "la guerra nos costó 5.000 millones de dólares en pérdida de reservas".

Bono para trabajadores

Respecto a la posibilidad de otorgar un bono a los trabajadores, Massa explicó que dirán si hay un beneficio de ese tipo cuando tengan "una decisión tomada", aunque aclaró que "la idea es reforzar el salario a lo largo de todo 2023".

Además, destacó que haya en la actualidad "810 mil trabajadores pagando ganancias, a partir de la suba del mínimo imponible de Ganancias, que subió a 330 mil pesos".

"La discusión de fondo no tiene que ver con bonos de fin de año. Hay sectores de ingresos muy bajos" y agregó que "el 60% de los salariados menores a 120 mil pesos son de empleados municipales".

"Diremos si habrá un bono cuando tengamos la decisión tomada", enfatizó.

Dólar

Por otra parte, cuestionó a la oposición por señalar que pronto se iban a acabar las reservas en dólares del Banco Central.

"Decían que nos quedaban reservas para seis días, después que en agosto nos quedamos sin ellas, después que la cantidad de dólares llegaban a septiembre. Las reservas netas vamos tenerlas arriba de los 6.000 millones al terminar el año", sostuvo.

En otra parte de la entrevista, Massa puntualizó "La guerra nos costó 5 mil millones de dólares. Todavía hay importaciones de energía con Bolivia que hay que terminar de pagar. Vamos a cerrar el año con mayor acumulación de reserva que tenemos hoy" y enumeró las medidas que se están tomando: "Acomodamos el regimen de importaciones, tomamos la decisión de aplicarle al uso de dólares un mecanismo que se llama devaluaciones fiscales, pretende establecer cuáles son las prioridades".

"Es prioritario los dólares para la producción y son fundamentales los dólares que están vinculados a la inversión".

"No van a faltar dólares", aseveró el ministro.

Acuerdo de precios

El ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó este miércoles el lanzamiento de "Precios Justos", un programa en el que participarán empresas que representan el 86% del consumo masivo en la Argentina y que se elaboró de manera conjunta entre el Gobierno y el sector privado.

Massa anticipó que "Precios Justos" será lanzado el viernes próximo, que buscará poner tope a la acuciante inflación que aqueja al bolsillo de los trabajadores argentinos y explicó que el programa fue trabajado con toda la cadena de valor y que participarán la mayoría de los grandes supermercados.

"Queremos que la gente vaya al supermercado y tenga 4 meses los mismos precios'. 'Las sanciones van desde 5 a 240 millones de pesos, Hay cadenas de supermercados que decidieron entrar a competir fuerte con este esquema de precios justos con sus propias marcas" y adelantó que "en el programa de precio justos va a haber primeras marcas y segundas".

PASO

"Las PASO son 50 mil millones de pesos'. 'eliminar las PASO ya se planteaba en 2019 y yo coincidía'. 'Quiero que las eliminación de las PASO sean parte del debate. El Gobierno no está enfocado en las candidaturas. Uno ve a la mayoría de los dirigentes de la oposición matándose entre ellos por ver quién se posiciona como candidato. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar".

Medidas para el campo

El ministro Sergio Massa, tampoco dio definiciones profundas sobre un posible nuevo tipo de cambio para lograr mayor acumulación de reservas. "Tenemos una situación de sequía en un sector y una situación de helada en otro sector'. 'Le corrimos un año los embarques. Ningún acopiador ni cerealeras puede ejecutar el contrato de un productor que no cumplió con la producción porque la sequía lo perjudicó. "Estamos financiando el 40% de lo que es superficies de hasta 400 hectáreas de lo que es semillas y fertilizantes'. 'Vamos a tener mayor resultado de liquidación de divisas por precio internacional".

Gasoducto Néstor Kirchner

"El gasoducto Néstor Kirchner representa 2.700 millones de dólares menos de importaciones de gas. El gasoducto Néstor Kirchner estará terminado en junio de 2023. Una vez por semana, una cada 15 días, de llamar a los dos presidentes de las compañías que están yendo adelante esa obra histórica para la argentina, que son Techint y SACDE para ver si necesitan algo", concluyó el ministro.