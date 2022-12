Massa firmó el intercambio de información financiera con Estados Unidos

"Es un día muy importante como gobierno y como país. Estamos poniendo en marcha un mecanismo, un acuerdo, que durante muchísimos años, la Argentina intentó llevar adelante en acuerdo con Estados Unidos. Hoy estamos dando un paso que llevó mucho tiempo para nuestro país pero que, a partir de la llegada del Embajador Stanley a la Argentina, increíblemente se transformó en poco tiempo", señaló el ministro.

"Rompemos la cacería en el zoológico. No estamos yendo a buscar a los que pagan siempre; la AFIP va a ir a buscar a los que eludieron, no pagaron, para tratar de achicar la carga sobre aquellos que cumplen y pagan sus impuestos todos los días", subrayó el funcionario.

El cruce de información no tendrá umbral (en algún momento se especuló con que sería para las cuentas a partir de u$s 50.000) y abarcará tanto a personas físicas como jurídicas, según precisaron fuentes oficiales a Ámbito. La decisión no requiere aprobación parlamentaria, no será tratada ni por el Congreso nacional ni por el estadounidense.

En paralelo, el ministerio de Economía se encuentra elaborando un nuevo proyecto de blanqueo orientado a que los fondos que se declaren se destinen a la inversión productiva, particularmente la construcción. En este punto, Massa exhortó al Congreso a que se ponga a trabajar y reúna de urgencia a la Comisión de Presupuesto y a la de Legislación General para tener la norma. "Queremos poner en marcha una legislación que promueva la posibilidad de exteriorización pero que también castigue con toda la fuerza de la ley a aquellos que, cumplidos los pasos del proceso de exteriorización, no blanqueen o no exterioricen su tenencia de dinero en el exterior", aseguró Massa en su discurso.

La iniciativa tomará como base un proyecto del senador Oscar Parrilli que cuenta con media sanción de la Cámara Alta (constitución de un fondo para pagar al FMI con los dólares fugados del país). La intención de la conducción económica es remitir su iniciativa sobre fin de año para que sea tratada en las sesiones extraordinarias del Congreso.

Cabe recordar que en la actualidad están vigentes dos blanqueos, uno para los fondos que se destinen a la construcción y recientemente, con la sanción de la ley de presupuesto, se abrió la posibilidad de regularizar dólares con destino a importaciones.

Hasta el momento, señalan los especialistas, si la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) busca determinar si un argentino tiene una cuenta en los Estados Unidos, debe solicitar esa información mediante el requerimiento de un juez.

Además, el organismo recaudador debe efectuar la consulta de manera precisa como, por caso, si determinado contribuyente es titular de la cuenta número tal en un banco específico. Es decir, no tiene la capacidad de “tirar con perdigones” y, por ejemplo, preguntar qué cuentas tiene ese contribuyente en el sistema bancario estadounidense.

El acuerdo firmado abrirá un canal de intercambio de información fiscal automático entre ambos países, según señalan en el Palacio de Hacienda. "Este es un acuerdo de confianza mutua y de cooperación. Este es un enorme gesto de confianza del gobierno de los Estados Unidos hacia el gobierno argentino, en una relación que nació allá por 1823, cuando reconocían a las provincias unidas del Río de la Plata y su autonomía y que hoy con este acuerdo comienza un capítulo aún más profundo y más maduro en términos de relaciones por lo que representa este proceso de intercambio de información", dijo Massa al suscribir el acuerdo.

"Esto hace a la transparencia fiscal. No buscamos perseguir a nadie como leí por ahí; buscamos algo mucho más simple, que es que aquel argentino o argentina que paga sus impuestos, cumple con sus obligaciones, todos los días hace el esfuerzo de contribuir al sostenimiento del Estado, no se vea burlado por aquel que encuentra mecanismos de elusión, a través de guaridas fiscales", agregó el titular de Economía.

Los Estados Unidos cruzan información con otros países a través de acuerdos intergubernamentales (IGA, por Intergovernmental Agreement en su expresión en inglés) que son habilitados por la ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras.

A esta norma se la conoce por sus siglas en inglés: FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y apunta a identificar a los estadounidenses que evaden impuestos. Es decir, su objetivo es combatir la evasión fiscal de inversiones en el extranjero por parte de residentes y ciudadanos de los Estados Unidos.

Ya en el pasado se intentó firmar este tipo de acuerdo con los EEUU, pero no fue posible debido a que los sistemas de la AFIP no estaban en condiciones de cumplir con las estrictas normas de seguridad que demandan los norteamericanos. Ahora el entendimiento es posible porque el organismo recaudador se ha adecuado en este sentido, precisaron fuentes oficiales a Ámbito.

“El mundo se está moviendo hacia la transparencia fiscal y hacia los intercambios de información entre los fiscos. La tecnología, Internet y la globalización generaron que hoy el capital fluya de manera sencilla, rápida y segura por todo el mundo como si no existieran fronteras, con lo cual, es prácticamente un hecho también, que los intercambios de información entre países se van a dar más temprano que tarde”, señala un informe publicado en el newsletter Aller&Co. News Report.

Esta publicación también señala que “en caso de seguir el Modelo 1 de la Ley FATCA, que es el mismo que Estados Unidos tiene con Colombia, lo cual sería lo más razonable, anualmente el organismo fiscal norteamericano (IRS) deberá informar a Argentina sobre las Cuentas Reportables Argentinas, definidas como Cuentas Financieras mantenidas en instituciones financieras de USA, cualquiera sea su tipo, y cuyos titulares sean residentes argentinos”.

El IRS brindará a su par argentino, la AFIP, la siguiente información:

Datos personales de la persona identificada como “holder” o titular.

El número de cuenta y el nombre del banco.

El monto pagado en concepto de intereses, dividendos u otros ingresos pasivos.

Durante la firma del acuerdo, Massa también resaltó que este es un acto de estricta justicia tributaria. "Pretendemos que todos aquellos que son parte del sistema económico de Argentina y se ven beneficiados a partir de su actividad, su producción con utilidades en la Argentina, reinviertan, produzcan, pero también paguen sus impuestos como corresponde en la Argentina. Y que no se sienta un tonto aquel que cumple todos los días con sus obligaciones frente aquellos que se escapan, eluden, y además tienen el blindaje del sistema financiero de los Estados Unidos", dijo, y añadió que "no queremos que haya argentinos que usen el sistema financiero de los Estados Unidos como guarida fiscal para evadir sus obligaciones con el fisco argentino".

Si bien no se informará el capital, o sea los saldos de dichas cuentas o inversiones financieras, lo cual podría afectar al impuesto de Bienes Personales, “la realidad es que la AFIP podría deducirlos a partir de los intereses informados”.

Cabe recordar además que la Argentina forma parte del tratado multilateral de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por el cual todos los países que se encuentran en ese tratado ofrecen intercambio automático de información (Common Reporting Standard), con la excepción de los Estados Unidos. Por este acuerdo, los miembros de la OCDE comparten datos de cuentas bancarias y de inversión a nombre de personas físicas y jurídicas.