Importaciones de energía y de servicios, entre factores que impiden al BCRA sumar dólares

De acuerdo con datos de la Fundación Libertad y Progreso, entre enero a abril el sector energético tuvo un déficit de u$s1.909 millones, cuando el año pasado, para el mismo período había sido de u$s777 millones, y si se observa en el 2020, había sido de u$s315 millones. La entidad señala que los cobros por exportaciones de bienes entre enero y abril tocaron un pico histórico de u$s27.131 millones (18,6% respecto al primer cuatrimestre 2021). De estos, u$s 13.053 millones, el 48%, corresponde a cereales y oleaginosas. “No obstante, el saldo comercial fue menor al de 2021. En el acumulado enero-abril de 2022 fue de u$s$5.263 millones, 80% del registrado en 2021. Esto se debió a que los pagos por importaciones de bienes crecieron 33% interanual, a u$s21.869 millones”, explica la entidad.

El reporte pone la lupa en el sector servicios. “Históricamente Argentina ha tenido un déficit en su cuenta de compra-venta de servicios al exterior. Pero en el primer cuatrimestre 2022 más que triplicó al registrado en 2021, unos u$s$3.093 millones (versus u$s 886 millones en 2021)”, señala el trabajo. Se indica en el análisis que “si bien los cobros por exportaciones de servicios aumentaron 11%, los pagos por importaciones se dispararon 80%”. “Tenemos un panorama bastante complicado a la hora de analizar el cumplimiento de la meta con el FMI porque si bien esta es una de las principales fuentes en el segundo semestre no vamos a tener este el nivel de liquidaciones del primero y eso implica que vamos a tener un saldo vendedor”, señaló Diego Piccardo, economista de la entidad. Sostiene que “el cumplimiento de la meta es prácticamente imposible a menos que el Banco Central haga un movimiento del tipo de cambio que hoy nadie está esperando”.

En el mismo sentido, Emmanuel Alvarez Agis, titular de la consultora PxQ, planteó en una reciente presentación ante inversores que “con los mejores precios de la historia el Banco Central no pudo comprar reservas” y que eso se debe a una cuestión estructural que se manifiesta en la brecha cambiaria y en algo coyuntural. En ese punto, dijo que debido a la invasión de Rusia a Ucrania empezó a subir el precio del petróleo, lo que potenció a su vez la decisión de los gobiernos de adelantar comprar para tener reservas. “En el primer trimestre nos comimos u$s1.000 millones por esto”, sintetizó Alvarez Agis. Pero también llamó la atención sobre la situación del balance de servicios. “El resultado de la cuenta es deficitario por u$s1000 millones por mes, motivado por el turismo a la salida de la pandemia” señaló el economista, quien también sostuvo que una de los agujeros por el que se pierden dólares es el incremento del costo de los fletes. “El costo era de u$s100 millones a u$s 150 millones por mes y pasó a u$s400 millones”, precisó.

En tanto, Martín Calveira, de IAE, la escuela de negocios de la Universidad Austral, planteó que “las importaciones crecieron 41,6% en el primer cuatrimestre, a u$s7.300 millones, frente a exportaciones de u$s6.130 millones”. “Hubo un fuerte aumento de combustibles y lubricantes, de u$s 2100 millones, con un 195% de aumento en el primer cuatrimestre. En términos cualitativos, la recuperación económica parece no sostenerse, genera mayor importación de bienes y de insumos e insumos energéticos, que no está afectado solo por cantidades sino por precios, El otro factor es la no renovación de deuda de las empresas, que no lo están haciendo por el cepo cambiario”, señaló.