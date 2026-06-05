El adiós de Lionel Messi al Indio Solari y el último pedido que le hizo el músico antes del Mundial: ¿Qué tal si ganas uno más?"

Este viernes, tras la muerte de uno de los ídolos populares más importantes del país, se viralizó su último mensaje futbolero hacia el "10" de la Selección Argentina, quién en las últimas horas se encargó de despedirlo en redes sociales

El 5 de junio de 2026 será recordado como uno de los días más tristes para el rock nacional por el fallecimiento de Carlos Alberto Solari , más conocido como “ Indio ”. En el programa de streaming “ Y ya lo ve ” permitieron escuchar uno de sus últimos audios dedicado a Lionel Messi, en la previa del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, en el que le pide que vuelva a salir campeón. El capitán publicó un sentido mensaje en sus redes.

“Has sido un tesoro deportivo argentino. El dios y el diablo te dieron una destreza inimaginable”, decía en la entrevista el Indio admirado. Y agregó: “Me has hecho pasar momentos muy divertidos… te mereces una buena vida”.

En el audio, no pudo dejar pasar su lado futbolero y se animó a proponerle algo: “Posdata, ¿Qué tal si ganas un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo… estás para eso”. Hernán Castillo, conductor del programa y quién se encargó de mostrar el audio, dijo: “El Indio no se animó a mandárselo y no nos permitió que se lo hagamos llegar nosotros en su momento”.

MENSAJE DEL INDIO SOLARI PARA LIONEL MESSI El Indio Solari le grabó un mensaje a Messi y le hizo un pedido especial hace poco "Qué tal si ganas un campeonato del mundo más? Estás para eso viejo" Exclusiva de @HernanSCastillo en #YYaLoVe pic.twitter.com/5t234wZVcI

El mensaje de Messi al Indio Solari

Si bien ha pasado por varios estadios de fútbol a lo largo de su carrera gracias a los shows, siempre se declinó por una camiseta: la de Boca Juniors. Lo ponía ante todo. Si había un cumpleaños se paraba para poder ver al conjunto de La Ribera. él mismo dijo: “Yo usé siempre la de Boca. Por los colores, ante todo; la blanca con la banda roja nunca me tiró bola”. Por quién sentía una gran admiración era por el actual presidente de la institución, Juan Román Riquelme: “Creo (y esto sin tener acceso a la intimidad del vestuario) que es uno de los últimos jugadores que conducen su vida deportiva respetando códigos articulados por la honestidad y el respeto”.

Respecto a otras figuras deportivas que le gustaban, sobre Messi se deshizo en elogios más de una vez. Cuando Argentina le ganó a Francia la final del Mundial de Qatar 2022, dijo: “El 'pecho frío' se comió el campeonato. Lo vi jugar con un alma invencible, delante de quien fuese. Tenía que ser el capitán, no sólo en términos futbolísticos, y se lo bancó”. En los últimas horas, Leo aprovechó para homenajear al ídolo popular desde la concentración de la selección, con un posteo en Instagram: “Siempre en nuestros corazones. QEPD”.

indio y messi

Y, efectivamente, en su momento también se refirió a Diego Armando Maradona, quién lo invitó a “La Noche del Diez”, pero no fue porque, según él, la televisión es algo que está más allá de sus posibilidades. Después del fallecimiento del “Pelusa”, también habló sobre su figura: “El tipo nació en una villa y ya de chico decía que quería ser campeón del mundo, jugar en la Selección. Hizo todo lo que quería hacer. Es la venganza de los pobres, el vengador de los pobres”.

La relación entre el fútbol y el Indio Solari va a ser eterna, y más allá de las opiniones divididas que tengan los fanáticos por él. Sus canciones se convirtieron en himnos de cancha. Más de uno se habrá aprendido sus melodías tan solo por ir a alentar a su equipo. La Asociación del Fútbol Argentino lo ratificó con su comunicado de despedida: “Cuando una canción logra convertirse en himno popular, deja de pertenecer solamente a su autor”.