Malas noticias para Alemania que perdió a su máxima promesa a días del Mundial: quién lo reemplazará

Lennart Karl se lesionó en el último entrenamiento de este viernes en la previa del amistoso contra Estados Unidos. La Federación Alemana de Fútbol ya presentó a quien ocupará su lugar.

A nueve días de su debut, Alemania perdió a un jugador para el Mundial 2026. Su figura emergente, Lennart Karl, se lesionó en el último entrenamiento de este viernes en la previa del amistoso del sábado contra Estados Unidos. Lo había confirmado el entrenador Julian Nagelsmann en conferencia de prensa y más tarde la Federación Alemana de Fútbol confirmó la baja en sus redes sociales.

"Lamentablemente, Lenny se lesionó hoy en el entrenamiento. No tiene buena pinta. Vamos al hospital para que lo evalúen. Por favor, no lo sigan, déjenlo descansar. Tenemos que esperar el diagnóstico y ver si puede jugar en el Mundial o si necesitamos convocar a un sustituto", afirmó el técnico alemán.

Karl había abandonado el campo de juego 20 minutos antes de que terminara la práctica , pero se pudo dirigir al túnel por su propia cuenta, según informó el diario alemán Bild.

Horas más tarde, se confirmó que no participará del Mundial. El extremo de 18 años debuto en el seleccionado en marzo de este año luego de haber irrumpido en el primer equipo del Bayern Múnich. Gracias a su impactante nivel para su edad se había ganado un lugar en la convocatoria mundialista.

El posteo de la Federación Alemana de Fútbol en el que confirmaron la baja del extremo de 18 años del Mundial.

Las reglas del Mundial le permiten hacer un cambio en la convocatoria hasta 24 horas antes del debut solo por “lesión o enfermedad grave”. Pero luego de la confirmación de la lesión, desde Alemania no tardaron y ya presentaron el reemplazo de Karl.

Assan Ouédraogo, jugador del RB Leipzig, entró a la nómina en reemplazo del jugador del Bayern Múnich. El joven de 20 años acumula 4 goles y 4 asistencias en 20 partidos con su club.

En la selección nacional, Ouédraogo jugó tan solo un encuentro en la victoria 6-0 de Alemania ante Eslovaquia en las Eliminatorias mundialistas en noviembre del año pasado. Aquella noche, solo le bastaron dos minutos desde que ingresó en reemplazo de Florian Wirtz para marcar un gol.

Assan Ouédraogo A nueve días del debut mundialista, Assan Ouédraogo entró en la nómina de Julian Nagelsmann. @assan.odg

Los números de Lennart Karl, la nueva estrella alemana, que lo hicieron ser analizado para un once titular en el Mundial

Con su club marcó 9 goles y 8 asistencias en 40 partidos. Se consagró campeón de la última Bundesliga, de la Supercopa y de la Copa de Alemania. Alcanzó las semifinales de la Champions League, y se convirtió en el jugador más joven de la historia del Bayern Munich en anotar un gol en esa competencia al marcar un tanto ante Brujas a sus 17 años y 242 días.

En la selección alemana mayor jugó su primer partido en un amistoso frente a Suiza, volvió a entrar desde el banco en la victoria 2-1 frente a Ghana y salió como titular en el encuentro disputado el pasado 31 de mayo frente a Finlandia, en el que incluso dio un pase gol.

El técnico Nagelsmann luego de su primera titularidad en la selección declaró: "Por supuesto, han pasado muchas cosas con Lenny en los últimos siete meses. Hoy lo hizo bien, probó muchas cosas. Sin embargo, tiene que asimilar todo lo que se le ha presentado. Ese es sin duda uno de los mayores retos a su corta edad. ¡Tiene todo el talento futbolístico para dar un golpe de efecto!".