Honda lanzó el nuevo WR-V y amplía su oferta de SUV en la Argentina con un modelo de entrada moderno y eficiente

Con un precio altamente competitivo y el respaldo de 5 años de garantía, el nuevo SUV compacto de la marca japonesa ya está disponible en el país.

Honda Motor de Argentina comienza el año con una de las novedades más esperadas: el lanzamiento oficial del nuevo WR-V , un SUV compacto que se incorpora a la gama local como el modelo de entrada del line-up. Su arribo se da tras una exitosa preventa iniciada en diciembre , que obtuvo resultados muy positivos y evidenció el fuerte interés del público por este nuevo producto.

“La llegada de WR-V al país representa una pieza clave dentro de nuestra estrategia comercial, ya que nos permite ampliar la oferta de SUV de Honda en Argentina con un modelo de entrada que mantiene los más altos estándares de seguridad, tecnología y calidad de la marca. De este modo, consolidamos un line-up que hoy incluye HR-V, ZR-V y CR-V , con propuestas claras y competitivas para distintos perfiles de usuarios y necesidades de uso”, afirmó Diego Coelho , Gerente Senior Comercial de Honda Motor de Argentina .

El flamante WR-V desembarca en el mercado argentino con una garantía de 5 años o 150.000 kilómetros (lo que ocurra primero), reforzando la presencia de Honda en uno de los segmentos de mayor expansión del mercado local.

Durante el período de preventa, el modelo se ofreció a un precio al público de $39.990.000 , posicionándose como una de las opciones más competitivas de su categoría. Se destaca por su diseño moderno , eficiencia y un completo equipamiento enfocado en la seguridad y el confort , cualidades especialmente valoradas por familias y por quienes buscan su primera SUV .

Fabricado en la planta de Itirapina, Brasil —una de las más modernas de la marca a nivel global—, WR-V combina versatilidad urbana , espíritu aventurero y una marcada robustez . Cuenta con un motor 1.5 litros , 16 válvulas DOHC i-VTEC® , que desarrolla 121 CV y 14,8 kgm de torque a 4.300 rpm , asociado a una transmisión automática CVT con Paddle Shift al volante.

En materia de seguridad, incorpora seis airbags, asistente de arranque en pendientes (HSA), cámara de visión trasera con tres ángulos y sensores de estacionamiento traseros. Además, suma el reconocido paquete de asistencias a la conducción Honda SENSING®, que incluye luces altas automáticas (AHB), control de velocidad crucero adaptativo (ACC), sistema de frenado con mitigación de colisión (CMBS), asistencia de mantenimiento de carril (LKAS) y mitigación de salida de carril (RDM).

Otro de sus grandes diferenciales es el espacio interior: con 4,3 m de largo, 1,8 m de ancho, 1,6 m de alto y 2,6 m de distancia entre ejes, ofrece un elevado nivel de confort para todos los ocupantes. Su baúl de 458 litros se posiciona entre los más grandes del segmento.

El nuevo Honda WR-V está disponible en cuatro colores: Platinum White Pearl, Lunar Silver, Meteoroid Gray Metallic y Cosmic Blue Metallic, todos combinados con tapizado interior en cuero ecológico negro. Su equipamiento se completa con pantalla multimedia de 10,25”, cargador inalámbrico, climatizador automático, ventilación y apoyabrazos en la segunda fila de asientos y llantas de 17” doble tono diamantadas.

Con este lanzamiento, Honda refuerza su compromiso con el mercado argentino, acompañando a los usuarios en diferentes etapas de su vida y consolidando una propuesta alineada con los valores históricos de la marca.