23 de enero 2026 - 12:45

Cuánto ganás en un Plazo Fijo, si invertís $300.000 a 30 días

Con la actualización de las tasas la rentabilidad puede variar según la entidad y el canal elegido para realizar la inversión.

Los plazos fijos se posicionan como una alternativa segura para quienes buscan proteger sus ahorros en un escenario de inflación persistente. Este instrumento financiero ofrece estabilidad y previsibilidad, aunque su rentabilidad puede variar según la entidad bancaria elegida. En enero de 2026, las tasas ofrecidas por los bancos presentan diferencias notorias, lo que permite a los inversores seleccionar la opción más conveniente para sus necesidades.

La posibilidad de calcular el rendimiento desde el primer día convierte a los plazos fijos en una herramienta atractiva, especialmente en períodos cortos como los 30 días. En un contexto económico incierto, este instrumento ofrece seguridad y certidumbre, dos factores clave para quienes desean resguardar su capital sin exponerse a volatilidades mayores.

A cuánto están las tasas de los Plazos Fijos

Las tasas de interés para plazos fijos en pesos varían según el banco y el canal de contratación. Las entidades financieras ofrecen porcentajes distintos para operaciones presenciales y digitales, con mejores condiciones en las gestiones online. A continuación, las tasas actualizadas al 23 de enero de 2026 para plazos fijos a 30 días:

  • Banco de la Nación Argentina: 26% (TNA)
  • Banco Santander: 23% (TNA)
  • Banco Galicia: 23% (TNA)
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 25% (TNA)
  • BBVA: 23% (TNA)
  • Banco Macro: 27,5% (TNA)
  • Banco Credicoop: 25% (TNA)
  • ICBC: 23,5% (TNA)
  • Banco Ciudad: 23% (TNA)

Cuánto ganás si invertís 300 mil pesos en un Plazo Fijo

Una inversión de $300.000 en un plazo fijo a 30 días en el Banco de la Nación Argentina genera un interés de $5.054,79 con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 20,50% en la modalidad presencial. Sin embargo, la Tasa Efectiva Anual (TEA) del 22,54% permite un rendimiento mayor al finalizar el plazo.

En cambio si se realiza a través de homebanking, con una TNA del 26%, el interés mensual sería de $6.054,79, lo que resulta en un monto total de $306.054,79 al vencimiento. Este cálculo demuestra la importancia de elegir la entidad con la tasa más alta para optimizar las ganancias y aprovechar al máximo el capital invertido.

