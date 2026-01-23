Cuánto ganás en un Plazo Fijo, si invertís $300.000 a 30 días

Los plazos fijos se posicionan como una alternativa segura para quienes buscan proteger sus ahorros en un escenario de inflación persistente. Este instrumento financiero ofrece estabilidad y previsibilidad, aunque su rentabilidad puede variar según la entidad bancaria elegida. En enero de 2026, las tasas ofrecidas por los bancos presentan diferencias notorias, lo que permite a los inversores seleccionar la opción más conveniente para sus necesidades.
Con la actualización de las tasas la rentabilidad puede variar según la entidad y el canal elegido para realizar la inversión.
La posibilidad de calcular el rendimiento desde el primer día convierte a los plazos fijos en una herramienta atractiva, especialmente en períodos cortos como los 30 días. En un contexto económico incierto, este instrumento ofrece seguridad y certidumbre, dos factores clave para quienes desean resguardar su capital sin exponerse a volatilidades mayores.
A cuánto están las tasas de los Plazos Fijos
Las tasas de interés para plazos fijos en pesos varían según el banco y el canal de contratación. Las entidades financieras ofrecen porcentajes distintos para operaciones presenciales y digitales, con mejores condiciones en las gestiones online. A continuación, las tasas actualizadas al 23 de enero de 2026 para plazos fijos a 30 días:
- Banco de la Nación Argentina: 26% (TNA)
- Banco Santander: 23% (TNA)
- Banco Galicia: 23% (TNA)
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 25% (TNA)
- BBVA: 23% (TNA)
- Banco Macro: 27,5% (TNA)
- Banco Credicoop: 25% (TNA)
- ICBC: 23,5% (TNA)
- Banco Ciudad: 23% (TNA)
Cuánto ganás si invertís 300 mil pesos en un Plazo Fijo
Una inversión de $300.000 en un plazo fijo a 30 días en el Banco de la Nación Argentina genera un interés de $5.054,79 con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 20,50% en la modalidad presencial. Sin embargo, la Tasa Efectiva Anual (TEA) del 22,54% permite un rendimiento mayor al finalizar el plazo.
En cambio si se realiza a través de homebanking, con una TNA del 26%, el interés mensual sería de $6.054,79, lo que resulta en un monto total de $306.054,79 al vencimiento. Este cálculo demuestra la importancia de elegir la entidad con la tasa más alta para optimizar las ganancias y aprovechar al máximo el capital invertido.
