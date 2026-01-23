Plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, viernes 23 de enero + Seguir en









Cómo están los plazos fijos de las principales entidades financieras del país este viernes 23 de enero, según los datos del BCRA.

La herramienta tradicional de ahorro que más siguen eligiendo los argentinos

Abrir un plazo fijo sigue siendo una de las maneras más tradicionales de resguardar pesos en Argentina, aunque no siempre queda claro qué banco paga más o qué opciones convienen según el momento del mercado. Este viernes 23 de enero, hay una dispersión de tasas que refleja tanto las estrategias de cada entidad como las tensiones económicas actuales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para quienes siguen de cerca estas colocaciones, no es raro ver que las tasas pueden variar bastante entre bancos grandes y más chicos, o incluso entre entidades que operan exclusivamente por canales digitales versus las que tienen presencia física. Aunque no hay una regla fija que garantice rendimientos altos, comparar antes de decidir dónde colocar tus ahorros puede marcar una diferencia tangible al momento de retirar el dinero.

inversiones mercados finanzas plazo fijo Depositphotos Los números se mueven porque responden a decisiones de política monetaria, expectativas de inflación, oferta y demanda de depósitos y otras variables que no siempre son fáciles de anticipar. Incluso cuando hay una foto clara hoy, la situación puede cambiar de una semana a otra.

Plazo fijo hoy: así están las tasas este 23 de enero Según la información oficial que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre Tasas Nominales Anuales (TNA) reportadas por los bancos para plazos fijos en pesos a 30 días, estas son algunas de las propuestas más relevantes del sistema financiero argentino a esta fecha. Los porcentajes correspondientes al viernes 23 de enero de los principales bancos del país son los siguientes:

inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos Banco de la Nación Argentina : 26%

Banco Santander : 23%

Banco Galicia : 23%

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

BBVA : 23%

Banco Macro : 27,5%

Banco Credicoop : 25%

ICBC : 23,5%

Banco Ciudad: 23%

Temas Plazo fijo