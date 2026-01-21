Cómo usar el simulador de Plazo Fijo del Banco Nación en sucursal

La opción presencial del banco permite calcular los rendimientos, recibir asesoramiento y llevar a cabo la operación con atención personalizada.

El plazo fijo sigue siendo una de las opciones más elegidas por los argentinos para ahorrar.

Para muchas personas, el contacto cara a cara sigue siendo fundamental al momento de tomar decisiones financieras. El Banco Nación mantiene vigente la posibilidad de calcular y abrir un plazo fijo de manera presencial, una alternativa pensada para quienes prefieren resolver todo en la sucursal y despejar sus dudas en el momento.

El simulador disponible en la página permite conocer de manera anticipada la cantidad de dinero que se obtiene al finalizar el período elegido. De esta forma, el ahorrista puede comparar opciones , evaluar tasas y tener una mayor claridad antes de inmovilizar sus fondos.

El procedimiento dentro de la sucursal es fácil y directo. Al acercarte a una caja o sector de atención comercial, un representante del banco carga los datos básicos de la operación en el sistema interno .

Primero se define el monto a depositar y el plazo, que en la mayoría de los casos arranca en 30 días . Después el simulador calcula el interés estimado según la tasa vigente para el canal físico . En pantalla o de forma impresa, el cliente accede al detalle del capital inicial, la ganancia prevista y el total a cobrar al vencimiento.

Con esos números, la persona decide si continúa con la apertura o si ajusta algún parámetro antes de confirmar.

Requisitos mínimos para abrir un plazo fijo por ventanilla

Para concretar la operación en sucursal es necesario cumplir con las condiciones básicas. El titular debe:

Contar con una cuenta en el Banco Nación.

Presentar DNI vigente.

Disponer del dinero a invertir en pesos o dólares, según la modalidad elegida.

En caso de optar por la renovación automática, esa instrucción se deja asentada al momento de la firma. No se exige experiencia previa ni conocimientos técnicos.

Diferencias de tasas entre el canal físico y el digital

Uno de los puntos que suele generar consultas es la brecha entre las tasas presenciales y las electrónicas. A modo de referencia, para un depósito de $350.000 a 30 días, el canal presencial ofrece una TNA del 20,50%, con intereses estimados en $5.897,26 y un total final de $355.897,26.

Pero por el otro lado, la opción digital alcanza una TNA del 26%, lo que sube la ganancia a $7.479,45 y el monto total a $357.479,45. Esta diferencia se debe a la estrategia del banco de incentivar el uso de plataformas virtuales, aunque la opción presencial sigue teniendo su público.

Beneficios de realizar tu inversión en las sucursales del BNA

Más allá de la tasa, la atención en oficina tiene sus ventajas. La principal es el asesoramiento personalizado, algo muy valorado por aquellos que necesitan que se les explique detalladamente todo el procedimiento antes de comprometer su dinero.

Además, el Banco Nación cuenta con la red de sucursales más amplia del país, lo que facilita la gestión, la renovación o cualquier consulta posterior.