Carry trade: qué tasas ofrecen las Lecaps y Boncaps vs los plazos fijos

Con la inflación en desaceleración gradual y mejores rendimientos en el mercado de capitales, los inversores vuelven a mirar los instrumentos en pesos. Las Lecaps y Boncaps ganan protagonismo en un escenario de reacomodamiento de carteras.

En las últimas semanas, como se comentó en esta nota, los instrumentos en pesos comenzaron a mostrar una mejora en sus rendimientos y los inversores empezaron a reorientar sus carteras hacia activos en moneda local, dejando atrás los dólares y el proceso de sobredolarización. En ese contexto, el mercado se fue reacomodando y las tasas de interés, con la excepción de la caución —que por momentos registra fuertes repuntes intradiarios—, tendieron a ordenarse tras el dato de inflación.

Según los datos diarios del Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC), las Lecaps —identificadas por comenzar con la letra “S”— muestran tasas nominales anuales (TNA) de hasta 38% en el tramo más corto, con vencimiento en febrero. Al extender la duración hasta abril y mayo —período en el que el mercado espera que la inflación intente perforar el 2% mensual—, los retornos trepan hasta el 40%, para luego comenzar a descender hacia los vencimientos de noviembre.

Si se observan las tasas efectivas mensuales (TEM), la mayoría de los rendimientos ya se ubica por encima del dato de inflación de diciembre, que el mercado empieza a leer más como un “techo” que como un piso. En términos generales, las TEM se mueven en un rango de entre 2,8% y 3,2%.

image En la vereda opuesta aparecen los plazos fijos. De acuerdo con los datos correspondientes al jueves 22 de enero, las tasas ofrecidas por los principales bancos del sistema son las siguientes:

Banco de la Nación Argentina : 26%

Banco Santander : 21%

Banco Galicia : 23%

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

BBVA : 23%

Banco Credicoop : 25%

ICBC : 23,5%

Banco Macro : 27,5%

Banco Ciudad: 23% Tasas, que si bien estuvieron subiendo en los últimos dias, continúan por debajo del rendimiento que ofrecen instrumentos que se operan en el mercado de capitales.

Cuál es la diferencia entre una Lecap y un plazo fijo Las Lecaps son instrumentos en pesos emitidos por el Tesoro Nacional que pagan una tasa fija capitalizable hasta su vencimiento y cotizan en el mercado. Esto permite comprarlas y venderlas antes de la fecha final. Son instrumentos de corto y mediano plazo.

Pueden venderse antes de su vencimiento

Su cotización varía de acuerdo a los movimientos de la tasa de interés.

Ideales para inversores conservadores y moderados. El plazo fijo, en cambio, es un instrumento de inversión bancario en donde el inversor conoce desde el inicio cuánto va a cobrar al vencimiento. El capital queda inmovilizado por 30 días y no está sujeto a variaciones de precios, lo que reduce el riesgo pero también limita liquidez y posibilidad de aumentar el rendimiento. El plazo fijo suele ofrecer tasas que corren por detrás de la inflación.

Requiere tener el capital 30 días inmovilizado. Un punto en común entre ambos es el riesgo: si el dólar y la inflación aumentan por encima de la tasa, la inversión no genera ganancias e incluso se puede llegar a perder o en el mejor de los casos, mantener el capital.