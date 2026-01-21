Plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, miércoles 21 de enero + Seguir en









Panorama actualizado sobre rendimientos, condiciones vigentes y diferencias entre entidades, para quienes evalúan invertir pesos este miércoles.

Porcentajes de plazos fijos del día de la fecha Imagen: Freepik

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más elegidas por quienes buscan resguardar pesos sin asumir sobresaltos. Aunque perdió protagonismo frente a otras alternativas financieras, conserva un lugar estable en la rutina de ahorro, sobre todo entre perfiles conservadores o personas que priorizan previsibilidad.

En el escenario actual, las decisiones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la competencia entre entidades influyen de manera directa en las condiciones que ofrecen los bancos. Las tasas cambian, los plazos se ajustan y aparecen promociones puntuales que pueden modificar el resultado final. Para el ahorrista común, el panorama no siempre es claro y suele generar dudas razonables.

plazo fijo inversiones Depositphotos A eso se suma la posibilidad de constituir plazos fijos de manera digital, incluso en bancos donde no se es cliente. Esa opción, habilitada hace algunos años, abrió el juego y permitió comparar propuestas sin moverse de casa, algo que hoy ya forma parte del día a día financiero.

Plazo fijo hoy: así están las tasas este 21 de enero Las tasas de interés que pagan los bancos por los plazos fijos tradicionales no son idénticas entre sí. Cada entidad define su rendimiento dentro de un marco general establecido por el Banco Central, lo que genera diferencias que, aunque parezcan chicas, pueden notarse al final del período. Este miércoles 21 de enero estos son los porcentajes de las principales entidades financieras del país:

Plazo Fijo Plata Banco de la Nación Argentina : 26%

Banco Santander : 21%

Banco Galicia : 23%

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

BBVA : 23%

Banco Credicoop : 25%

Banco Macro : 27,5%

ICBC : 23,5%

Banco Ciudad: 23%

