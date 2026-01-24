Cuánto debo invertir en un plazo fijo para ganar $25.000 + Seguir en









Es una de las opciones de ahorro más tradicionales y confiables de Argentina, a pesar de los nuevos métodos que aparecen.

Las tasas de interés varían según el canal por el que se hace el plazo fijo: ¿Cuánto debo invertir para ganar $25.000? Depositphotos

El país atraviesa una racha económica difícil en el que guardar y lograr que tus ahorros no pierdan valor se convierte en un reto diario. Es en este contexto que el plazo fijo sigue siendo uno de los métodos de inversión favoritos de los ahorristas. A pesar de las nuevas oportunidades, lo tradicional sigue siendo más confiables.

El plazo fijo no solo resulta atractivo por el retorno, sino también por la imposibilidad de usar el dinero invertido hasta que el periodo elegido se termine. En momentos en los que tocar los ahorros se vuelve tentador por la variación de precios que se registra mes a mes, esta herramienta financiera es clave.

plazo fijo inversiones Depositphotos Las diferencias en las tasas en homebanking y en sucursal Las entidades bancarias ofrecen tasas de interés preferenciales a quienes eligen llevar a cabo esta operación vía homebanking que a quienes lo hacen en la sucursal física. En el caso del Banco de la Nación Argentina, la Tasa Efectiva Anual (TEA) en el primer caso es de 29,34% y en el segundo de 22,54%. Por otro lado, la Tasa Nominal Anual (TNA) si se hace el plazo fijo de forma virtual es del 26% y si se realiza presencialmente de 20,50%.

Esta diferencia se fundamenta en que los bancos pretenden propiciar el uso de los canales virtuales para operaciones de este calibre, especialmente en edades avanzadas en las que se puede observar una resistencia hacia las nuevas tecnologías. La operación vía homebanking es simple, rápida y segura, además de que no requiere sacar un turno y esperar a ser atendido.

Lo que debería invertir para ganar $25.000 en un plazo fijo Según el simulador oficial del Banco de la Nación Argentina (BNA), para ganar $25.000 en un plazo fijo hay que invertir diferentes sumas según el canal que elijas para llevar a cabo la operación.

Vía Homebanking: Plazo: 30 días

Capital: $1.200.000

Intereses ganados: $25.643,84

Retorno total: $1.225.643,84 Vía Sucursal: Plazo: 30 días

Capital: $1.500.000

Intereses ganados: $25.273,97

Retorno total: $1.525.273,97 La diferencia se debe a lo que se explicó en el apartado previo sobre las tasas preferenciales en los plazos fijos que se realizan vía online.

