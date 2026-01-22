Plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, jueves 22 de enero + Seguir en









Rendimientos actuales, opciones digitales y diferencias entre entidades marcan el escenario de una colocación clásica seguida de cerca por ahorristas.

Cómo está hoy el plazo fijo en Argentina. Ámbito

La escena financiera local muestra a los depósitos a plazo como una opción conocida, aunque no exenta de dudas. En un contexto donde muchos ahorristas miran el tablero todos los días, el plazo fijo aparece como una alternativa previsible, con reglas claras y bajo riesgo operativo.

Durante las últimas semanas, las consultas crecieron en bancos públicos y privados. No es casual, ya que con la operatoria digital instalada, abrir un depósito dejó de ser un trámite pesado. Desde una computadora o el celular, en pocos minutos se puede simular, confirmar y seguir la colocación. Todo rápido, casi sin papeles, aunque las condiciones no son idénticas entre entidades.

Plazo Fijo Plata La información oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA) funciona como referencia común. Allí se detallan modalidades, plazos y accesos online, pero no se prometen rendimientos uniformes. Cada banco define su tasa y su estrategia comercial, lo que obliga a comparar antes de apretar aceptar cualquier inversión.

Plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, jueves 22 de enero El funcionamiento básico es conocido: se deposita un monto en pesos durante un período determinado y, al vencimiento, se cobra capital más intereses. El plazo mínimo suele ser de 30 días, aunque existen variantes más largas. En la práctica, la mayoría de los clientes minoristas elige el esquema mensual, por una cuestión de flexibilidad.

Los bancos más grandes ofrecen la posibilidad de constituir plazos fijos online incluso sin ser cliente previo. A través del sistema interoperable, una persona puede ingresar, cargar datos, transferir fondos y confirmar la operación. Este mecanismo amplió la competencia y empujó a las entidades a ajustar tasas para no quedarse atrás. Igual, el número final siempre queda sujeto a decisión interna.

inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos Los porcentajes correspondientes a la jornada del jueves 22 de enero de los principales bancos del país son los siguientes: Banco de la Nación Argentina : 26%

Banco Santander : 21%

Banco Galicia : 23%

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

BBVA : 23%

Banco Credicoop : 25%

ICBC : 23,5%

Banco Macro : 27,5%

Banco Ciudad: 23%

