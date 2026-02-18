Subsidios a la energía: el Gobierno amplió el plazo para que clubes de barrio mantengan el beneficio

La Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético extendió por 90 días corridos el plazo para que las instituciones soliciten la incorporación o el reempadronamiento al régimen de subsidios de electricidad y gas. Además, actualizó formalmente el procedimiento administrativo.

La norma amplía el plazo establecido, tras advertirseque no se completó la inscripción o reempadronamiento de todas las instituciones potencialmente alcanzadas por la Ley 27.098.

El Ministerio de Economía oficializó este miércoles la extensión por 90 días del plazo para que los Clubes de Barrio y de Pueblo soliciten la incorporación o el reempadronamiento al régimen de subsidios energéticos .

La medida se dispuso a través de la Disposición 3/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético , publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a las instituciones que buscan acceder o mantener la tarifa diferencial en los servicios de electricidad y gas por redes.

La norma amplía el plazo establecido originalmente en la Disposición 4/2025, luego de que la Subsecretaría advirtiera que el período inicial resultó “exiguo” y que no se completó la inscripción o reempadronamiento de todas las instituciones potencialmente alcanzadas por la Ley 27.098 .

Según consta en los considerandos, tampoco finalizó el proceso de evaluación de todos los clubes ya inscriptos bajo el nuevo esquema. Por ese motivo, se resolvió otorgar un nuevo período de 90 días corridos para que las entidades presenten sus solicitudes a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), que constituye la vía exclusiva para acceder a los subsidios energéticos.

La Ley 27.098 creó el Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo y dispuso que las entidades inscriptas en el Registro Nacional accedan a una tarifa social básica en servicios públicos .

El procedimiento vigente -ahora sustituido formalmente por un nuevo anexo aprobado mediante la disposición- regula el análisis de las solicitudes de incorporación al “Registro de Beneficiarios – Clubes de Barrio Res. SE 992/21”.

Entre otros puntos, establece: que el trámite se inicia mediante la generación de un expediente electrónico en TAD; que un funcionario responsable evalúa la documentación y puede requerir subsanaciones; que, mientras dure el proceso de reempadronamiento, los clubes que ya eran beneficiarios mantienen el subsidio hasta que concluya el análisis; y que la decisión final puede ser recurrida por vía administrativa, conforme a la Ley 19.549.

Actualización administrativa

Además de la prórroga, la disposición sustituye formalmente el anexo aprobado en 2025 para adecuarlo a la actual estructura organizativa del Estado, ya que la Subsecretaría de Deportes -autoridad de aplicación del Registro Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo- pasó a depender de la Secretaría de Deportes del Ministerio del Interior.

La norma aclara que esta modificación no altera el contenido sustantivo del procedimiento, sino que actualiza las referencias orgánicas y refuerza los mecanismos de control y trazabilidad.

La disposición entró en vigencia este miércoles con su publicación en el Boletín Oficial y lleva la firma del subsecretario de Transición y Planeamiento Energético, Antonio Milanese.