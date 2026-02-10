El gasto público representó el 14,5% del PBI en 2025, mínimo de la última década + Seguir en









Un informe de Fundación Libertad remarcó que el ajuste respecto de 2023 se concentró principalmente en obra pública, algunas prestaciones sociales y subsidios a la energía y el transporte.

El peso del gasto público sobre el PBI se recortó en más de cinco puntos respecto de 2023.

El gasto público representó el 14,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2025, el nivel más bajo de la última década. En 2023 esa cifra era de casi 20%.

Según un informe de Fundación Libertad, el ajuste en los últimos dos años se concentró principalmente en obra pública (1,24 puntos del PBI versus 2023), prestaciones sociales que no corresponden a jubilaciones, pensiones y AUH y asignaciones familiares (1,12 puntos), y subsidios a la energía y el transporte (1 punto). Asimismo, los salarios del sector público explicaron un recorte de 0,71% del producto, mientras que las transferencias a provincias y a universidades se contrajeron en una magnitud similar, cercana a 0,7%.

Como contracara, Fundación Libertad resaltó que en jubilaciones y pensiones la baja fue de apenas 0,13 puntos. Sin embargo, aclaró que "se encuentra en niveles históricamente bajos en términos reales, y también por debajo de los valores de años anteriores respecto al gasto total del Estado".

Respecto de 2024, el Gobierno frenó el ajuste pero con clara elección de ganadores y perdedores Un informe de la consultora Analytica había señalado que, en relación a 2024, el Gobierno frenó el ajuste del gasto. No obstante, se percibió un significativo cambio en el direccionamiento de los pesos, que permitieron identificar claros ganadores y perdedores.

Por un lado, las mayores subas se registraron en las transferencias corrientes a provincias (+22%), principalmente como consecuencia del cumplimiento de la medida cautelar 1864/2022 en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En paralelo, también tuvo su influencia el contexto electoral.

Detrás, resaltaron los incrementos en la categoría bienes y servicios (+14,2%), y en la Asignación Universal por Hijo (+18,9%). En el otro extremo, volvió a destacar el ajuste en la obra pública (-46%), principalmente por la disminución de las transferencias a Energía Argentina S.A. (-83,3%), vinculada a la finalización del último tramo del gasoducto. Paralelamente, entre las partidas más afectadas se destacaron los programas sociales, con un derrumbe del 21,7%, impulsado por la reducción en Potenciar Trabajo (-44,5%), seguida por las políticas alimentarias (-19,8%) y las becas Progresar (-38,5%). Asimismo, los subsidios económicos mostraron un ajuste del 35,4%, lo cual se reflejó fundamentalmente en los incrementos de las tarifas de electricidad y transporte. Para 2026, Analytica advirtió un recorte real del 9,2% en el gasto, de acuerdo al Presupuesto y si se contempla una inflación promedio anual del 30%. La entidad subrayó que solo se proyecta un incremento en el programa “Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes de la Secretaría de Energía”.