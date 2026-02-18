Qué se celebra el Miércoles de Cenizas y por qué marca el inicio de la Cuaresma

Decubrí las costumbres y el significado espiritual de una fecha que millones viven cada año, entre fe personal y tradición cultural.

La importancia de este día para los cristianos

La tradición cristiana abre cada año un período de preparación espiritual que millones de fieles viven con gestos visibles y otros más íntimos. La práctica del Miércoles de Cenizas tiene raíces muy antiguas y combina símbolos bíblicos, normas litúrgicas y hábitos populares. Para mucha gente no es solo religión, sino que también es identidad cultural. En ciudades argentinas se ve a personas con la cruz gris en la frente viajando en colectivo o entrando a la oficina, sin esconderla demasiado.

Dentro de la propia Iglesia católica conviven miradas más tradicionales con otras pastorales que priorizan el sentido social. El gesto externo importa, pero el mensaje apunta a algo más profundo que es revisar la vida cotidiana.

El Miércoles de Cenizas es la jornada que da inicio a la Cuaresma del cristianismo occidental . Ese día, durante la misa, el sacerdote traza una cruz en la frente de los fieles con polvo obtenido de la quema de ramos bendecidos el año anterior.

La frase que suele acompañar el gesto es “recuerda que polvo eres” o “conviértete y cree en el Evangelio” . Ambas fórmulas condensan la idea central que es reconocer la fragilidad humana y empezar un período de cambio personal.

El símbolo proviene del mundo bíblico. En la antigüedad, cubrirse con ceniza era señal de duelo o arrepentimiento . Hoy mantiene ese significado, aunque adaptado a la vida moderna. Muchos creyentes lo viven como una pausa, un momento para bajar un cambio , ordenar prioridades o retomar prácticas espirituales.

Qué es la Cuaresma y qué pasa durante esos días

La Cuaresma dura cuarenta días, sin contar domingos, y recuerda el retiro de Jesús en el desierto. En 2026 comienza el 18 de febrero y finaliza el 2 de abril con el Jueves Santo.

Las prácticas más conocidas son el ayuno y la abstinencia de carne los viernes. Sin embargo, la Iglesia insiste en que no se trata solo de comida. La propuesta incluye tres ejes:

Oración (mayor vida espiritual)

Penitencia (renuncias personales)

Caridad (gestos concretos hacia otros)

En parroquias argentinas suele verse una versión muy cotidiana: colectas solidarias, visitas a hogares de ancianos, campañas de alimentos. Para muchos curas, esa es la dimensión clave: pasar del rito a la acción social.

Hay además matices internos. Algunos creyentes sostienen prácticas estrictas; otros optan por cambios simbólicos como dejar redes sociales, alcohol o gastos superfluos. El objetivo no es uniforme: cada persona decide qué “sacrificio” tiene sentido en su propia vida.

Semana-Santa-1.jpg

Cuándo cae Semana Santa en 2026

En 2026 la Semana Santa se celebrará entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril, fecha de Pascua. Las jornadas principales serán:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

Sábado Santo: 4 de abril

Domingo de Pascua: 5 de abril

La fecha cambia cada año porque depende del calendario lunar fijado desde la antigüedad cristiana. Este sistema busca coincidir con la tradición judía de la Pascua, de ahí su movilidad anual.

En Argentina, más allá de la fe, esos días también tienen dimensión social, con turismo interno, reuniones familiares y celebraciones gastronómicas. Entre lo religioso y lo cultural, la festividad mantiene vigencia incluso en una sociedad cada vez más diversa.