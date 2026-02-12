El Ministerio de Economía anunció un nuevo canje de deuda para postergar los vencimientos de febrero + Seguir en









La operación de conversión de deuda dirigida a los tenedores de la Letra del Tesoro vinculada al dólar (LELINK) con vencimiento el 27 de febrero de 2026, en una estrategia orientada a estirar los plazos de vencimientos en moneda extranjera.

La operación de conversión de deuda está dirigida a los tenedores de la Letra del Tesoro vinculada al dólar (LELINK) con vencimiento el 27 de febrero de 2026. Mariano Fuchila

La Secretaría de Finanzas dependiente del Ministerio de Economía anunció una nueva licitación para rollear los títulos de deuda dólar linked con fecha de vencimiento a fines de febrero y postergarlos hasta el fines de abril de 2026.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La operación de conversión de deuda está dirigida a los tenedores de la Letra del Tesoro vinculada al dólar (LELINK) con vencimiento el 27 de febrero de 2026, en una estrategia orientada a estirar los plazos de vencimientos en moneda extranjera.

El canje será por el título identificado como D27F6 por una reapertura de la LELINK con vencimiento el 30 de abril de 2026 (D30A6), un instrumento también dólar linked y sin pago de cupón.

Ministerio Economía MECON Mariano Fuchila La recepción de las ofertas comenzará el miércoles 18 de febrero a las 11.30 y finalizará a las 15, mientras que la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el lunes 23 de febrero.

El proceso se llevará adelante mediante un pliego competitivo único, donde los participantes deberán indicar el monto nominal en dólares y el precio ofrecido por cada valor nominal de u$s1.000 del nuevo instrumento.

Temas Deuda