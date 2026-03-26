Las empleadas domésticas ya tienen confirmados sus ingresos para abril de 2026, que surgen del acuerdo paritario que confirmó semanas atrás la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). El mismo contempla un incremento del 3% que se dividió en dos tramos de 1,5% en febrero y marzo. Además del pago de un bono extraordinario de hasta $20 mil.
Salarios de empleadas domésticas: cuánto van a cobrar en abril 2026 y cómo quedó la paritaria
El último acuerdo paritario contempla una suba del 3% a pagar en dos tramos. Las partes se volverán a reunir en el mes de abril.
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Salarios de las empleadas domésticas a cobrar en abril 2026
Tras las últimas negociaciones, así quedará la escala salarial a cobrar en abril 2026:
Primera categoría (supervisión)
Con retiro: $4.091,37por hora; $510.584,33 mensual.
Sin retiro: $4.482,88 por hora; $568.740,24 mensual.
Segunda categoría (tareas específicas)
Con retiro: $3.874,13 por hora; $474.408,08 mensual.
Sin retiro: $4.249,15 por hora; $528.096,65 mensual.
Tercera categoría (caseros)
$3.655,87 por hora; $462.868,26 mensual.
Cuarta categoría (tareas de cuidado)
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Con retiro: $3.655,87 por hora; $462.868,26 mensual.
Sin retiro: $4.091,37 por hora; $515.865,49 mensual.
Quinta categoría (tareas generales)
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Con retiro: $3.388,52 por hora; $416.324,35 mensual.
Sin retiro: $3.655,87 por hora; $462.868,26mensual.
Cuándo se cobrará el bono extraordinario
El entendimiento alcanzado también incorporó un bono extraordinario - que tendrá carácter no remunerativo y se abonará en ambos meses - con un tope de $20 mil, que se pagará en función de la cantidad de horas trabajadas por semana.
De acuerdo con lo informado oficialmente, el adicional se distribuirá de la siguiente manera:
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$8.000 para quienes presten servicios hasta 12 horas semanales.
Hasta $11.500 para trabajadoras con jornadas de entre 12 y 16 horas por semana.
$20 mil para aquellas que superen las 12 horas semanales.
El sector de empleadas domésticas cierra así el primer trimestre de 2026 con un esquema de pagos reforzado. La inflación y su impacto en los costos de vida determinarán la próxima revisión paritaria, que está prevista para abril.
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