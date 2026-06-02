La Argentina lidera el ranking regional de salario pretendido en dólares

El sueldo pretendido promedio en el país es de u$s1.292 mensuales, según un informe privado. La diferencia por sectores y la brecha de género. Los detalles.

A escala regional, la Argentina lidera el ranking de salario pretendido en dólares . Según un estudio privado, los trabajadores del país pretenden en promedio un ingreso u$s1.292 al mes a la hora de buscar un nuevo trabajo. Detrás se ubican Chile, con u$s1.210, y Panamá, con u$s992 mensuales. Perú y Ecuador cierran la tabla con los valores más bajos: u$s987 y u$s811 por mes.

Según el Informe Regional de Jobint del primer semestre, Argentina registra la variación acumulada más alta de la región desde 2020, con un aumento en el valor del salario pretendido de 53,08% en dólar oficial y de 139,67% en dólar MEP . Estas cifras son significativamente más altas que las del resto de los países de la región, Chile registra una variación de 17,43%; Perú de 15,90%; Ecuador de 0,57%; y por último Panamá un decrecimiento de 3,07%, el número más bajo de la región.

Salario Pretendido variación salarial

En el informe se hace énfasis en que este incremento puede estar relacionado a otros indicadores como la inflación. En Argentina, la inflación acumulada entre enero 2020 y abril 2026 registró un porcentaje acumulado de 3820,6%, al tiempo que también hubo un encarecimiento en dólares. Mientras que en Ecuador y en Chile, por ejemplo, la inflación fue del 10,12% y 42,8%, respectivamente.

En términos interanuales, la evolución de los salarios muestra resultados heterogéneos en la región. Entre abril de 2025 y abril de 2026, los salarios pretendidos promedios en Argentina registran un descenso de 0,53% en dólar MEP y un 7,95% en dólar oficial. Perú presenta el mayor incremento, con un aumento del 13,39%.

Salario Pretendido variación salarial acumulada abril 2025 a abril 2026

Federico Barni, CEO de Bumeran.com, señaló que “Argentina lidera el ranking regional con el salario requerido promedio más alto y registra subas acumuladas que superan notoriamente los incrementos de la región”. Y agregó: “Sin embargo, en términos interanuales, el salario pretendido cayó un 7,95% en dólar oficial. Si consideramos la inflación del mismo periodo, los salarios pretendidos aún están lejos de alcanzar una recuperación real".

Argentina lidera los salarios en el sector de Administración y Finanzas

En el sector Administración y Finanzas, para el segmento junior se registran salarios de u$s1.049 por mes en Argentina; seguido por Chile, con u$s1.032 por mes; Panamá, con u$s747 por mes; Perú, con u$s706; y Ecuador, con u$s563.

Dentro de los puestos senior y semisenior, las remuneraciones pretendidas más altas de la región se encuentran en Argentina con u$s1.408 por mes. Continúan el ranking Chile con u$s1.346 por mes y Ecuador con u$s782.

En cuanto a las categorías de jefe y supervisor, Argentina también presenta los salarios más altos de la región con una remuneración promedio de u$s2.016 por mes; seguido por Perú, con u$s1.581 por mes; y Panamá, con u$s1.295.

En el sector de Producción, Abastecimiento y Logística las remuneraciones para puestos junior son de u$s1.178 promedio por mes en Chile; u$s1.042 por mes en Argentina; u$s761 por mes en Perú; u$s719 por mes en Panamá; y u$s570 por mes en Ecuador. Los segmentos senior, semisenior y jefe siguen una tendencia similar: Chile posee los salarios pretendidos promedio más altos de la región.

En el sector de Tecnología y sistemas, los puestos junior en Chile registran el salario pretendido promedio más alto con u$s1.104 por mes. Le siguen Argentina con 968 dólares por mes; y por último Ecuador con u$s586 por mes. Dentro del segmento Senior, semisenior y jefe, se repite la misma tendencia: los salarios pretendidos promedios más altos se registran en Chile.

Argentina registra la segunda mayor brecha de los salarios requeridos según género desde 2020

Entre 2020 y 2026, Argentina presenta una brecha salarial por género del 13,40%, la segunda más pronunciada de la región, por detrás de Chile, que lidera con un 13,53%. Perú se ubica en tercer lugar con un 10,47%, seguido por Ecuador con un 7,11%. Panamá es el país con menor disparidad, con un 4,20%.

Brecha Salarial Promedio en el tiempo

De manera similar, en lo que respecta a abril de 2026, la brecha de los salarios solicitados según género en Argentina es de 9,37%, la segunda más alta de la región luego de Chile (13,48%). Este registro se encuentra 1,25 puntos porcentuales por debajo de la medición de noviembre (10,62%).